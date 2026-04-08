Abschied beim Oberligisten: Fink beendet Ära als Trainer in Wismar

In Wismar kündigt sich ein bedeutender Umbruch an. Nach einer langjährigen und von Erfolg gekrönten Zusammenarbeit haben der FC Anker Wismar und sein Trainer Matthias Fink beschlossen, getrennte Wege in der sportlichen Leitung zu gehen. Zum Ende der laufenden Saison 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord wird Fink sein Amt niederlegen. Es ist eine Nachricht, die sowohl Wehmut als auch Aufbruchstimmung in sich trägt, markiert sie doch das Ende einer Ära, die den Verein nachhaltig geprägt hat. Die Entscheidung ist das Resultat einer offenen und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Kommunikation zwischen der Vereinsführung und dem Coach. Dies teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Der Entschluss, die Funktion des Cheftrainers zum Saisonende niederzulegen, fiel keineswegs im Groll. Vielmehr betont der Verein, dass diese Entscheidung das Ergebnis vertrauensvoller Gespräche war. Man möchte den Blick nach vorne richten und den Verein in eine neue Phase führen. In einer Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu unmissverständlich: „Der FC Anker Wismar und Cheftrainer Matthias Fink werden ihre Zusammenarbeit in der Funktion des Cheftrainers zum Ende der laufenden Saison einvernehmlich beenden.“ Damit wird sichergestellt, dass die verbleibenden Wochen der aktuellen Spielzeit ohne Unruhe und mit der notwendigen Konzentration auf die sportlichen Ziele absolviert werden können.

Neue Impulse für die sportliche Entwicklung des Vereins

Die Beweggründe für diesen Schritt liegen in der strategischen Ausrichtung des Klubs. Man verspricht sich von einer personellen Veränderung auf der Trainerbank neue Reize für das Team. Danny Pommerenke, Sportlicher Leiter und Vorstand des FC Anker Wismar, erläutert die Hintergründe der Entscheidung in der Pressemitteilung wie folgt: „Wir haben gemeinsam beschlossen, zur neuen Saison neue Impulse zu setzen und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben.“ Es geht darum, das Fundament, das in den letzten Jahren gelegt wurde, zu nutzen, um die nächste Stufe in der Entwicklung des Vereins zu erklimmen.

Fünf Jahre voller Leidenschaft und sportlichem Erfolg

Wenn man auf die Amtszeit von Matthias Fink blickt, so ist diese untrennbar mit einer der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte verbunden. Fünf Jahre lang stand er an der Seitenlinie und führte das Team mit viel Herzblut. Ein Meilenstein bleibt dabei besonders in Erinnerung: Der ungeschlagene Aufstieg in die Oberliga im Jahr 2023. Diese Leistung zeugt von dem enormen Teamgeist und der Qualität, die Fink in der Mannschaft etabliert hat. Der Verein blickt daher mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung auf diese Zeit zurück, die von Leidenschaft und kontinuierlichem Fortschritt geprägt war.

Die Chance auf den krönenden Abschluss im Pokal

Die aktuelle Saison bietet zudem noch die Möglichkeit für einen ganz besonderen Abschied. Das Team steht derzeit im Halbfinale des Landespokals. Mit nur einem weiteren Sieg wäre der Einzug in das große Finale perfekt. Es wäre die Krönung einer erfolgreichen Amtszeit und ein Zeugnis der Arbeit, die bis heute geleistet wird. Die Verantwortlichen und die Fans hoffen gleichermaßen, dass die Mannschaft ihrem Trainer dieses Abschiedsgeschenk bereiten kann.

Höchster Respekt für die Arbeit von Matthias Fink

Die Bedeutung von Fink für den Verein kann kaum überschätzt werden. Er war nicht nur ein Trainer, sondern ein Architekt des sportlichen Erfolgs. Danny Pommerenke findet dafür in der Pressemitteilung lobende Worte: „Matthias hat den FC Anker Wismar zuletzt deutlich geprägt und einen großen Anteil an der sportlichen Entwicklung der vergangenen Jahre. Dafür gilt ihm unser herzlicher Dank und allerhöchster Respekt.“ Diese Anerkennung zieht sich durch alle Ebenen des Vereins und verdeutlicht, welche Lücke Fink auf der Trainerbank hinterlassen wird.

Persönliche Weiterentwicklung und neue Schwerpunkte

Auch der Trainer selbst verbindet mit seiner Zeit in Wismar sehr viele positive Emotionen. Für ihn war die Arbeit beim FC Anker weit mehr als nur ein Job. Matthias Fink äußert sich dazu in der Pressemitteilung wie folgt: „Die vergangenen Jahre beim FC Anker waren für mich eine sehr wichtige und prägende Phase – sowohl in meiner persönlichen als auch in meiner sportlichen Entwicklung. Ich habe hier unglaublich viel lernen dürfen und bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde.“ Dennoch sieht er nun den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen, um seinen Fokus neu zu justieren. „Jetzt ist für mich aber auch der richtige Moment gekommen, den Fokus auf Familie, andere Aufgaben im Verein sowie die Förderung unserer Nachwuchsspieler zu legen“, so Fink weiter.

Ein Verbleib im Verein in neuer Funktion

Die gute Nachricht für alle Anhänger des Vereins ist, dass die Expertise von Matthias Fink dem FC Anker Wismar erhalten bleibt. Er wird dem Klub nicht den Rücken kehren, sondern künftig eine andere Funktion übernehmen und wichtige Aufgaben innerhalb der Vereinsstruktur verantworten. Dieser Schritt unterstreicht die tiefe Verbundenheit zwischen dem Trainer und seinem Verein. Es ist ein Zeichen von Kontinuität trotz des Wechsels auf der Trainerposition, dass man einen so verdienten Fachmann weiterhin in die Vereinsarbeit einbindet.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger

Während die Ära Fink zu Ende geht, läuft hinter den Kulissen bereits die Planung für die Zeit danach. Die Vereinsführung ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, einen passenden Nachfolger zu finden, der den eingeschlagenen Weg fortführen kann. Danny Pommerenke gibt in der Pressemitteilung einen Einblick in den aktuellen Stand der Suche: „Wir beschäftigen uns aktuell mit mehreren Kandidaten und werden uns die nötige Zeit nehmen, um für uns und unseren Weg den passenden Trainer zu finden. Dafür führen wir bereits intensive Gespräche, um die bestmögliche Lösung für die neue Saison zu finden.“ Gründlichkeit geht hierbei vor Schnelligkeit, um die sportliche Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen.

Konzentration auf einen starken Schlussspurt

Trotz der bereits feststehenden Veränderungen für den Sommer ist die aktuelle Arbeit noch lange nicht beendet. Es herrscht Einigkeit darüber, dass man die laufende Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu Ende bringen möchte. Die Mannschaft, das Trainerteam und der gesamte Verein sind fest entschlossen, die letzten Saisonspiele mit höchster Intensität anzugehen. In der Pressemitteilung wird das gemeinsame Ziel klar formuliert: „Bis zum Saisonende gilt der volle Fokus nun den verbleibenden Spielen und einer möglichst erfolgreichen Fortsetzung der laufenden Spielzeit. Gemeinsam wollen Mannschaft, Trainerteam und Verein die Saison mit einem starken Schlussspurt beenden.“