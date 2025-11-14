Abschied bei Landesklasse-Neuling: "Auf ewig unser Aufstiegstrainer"

Mit dem Aufstieg in die Landesklasse feierte der SC Germania Kroppenstedt im Sommer den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Mit 14 Punkten aus den ersten zehn Partien steht der Neuling in der Landesklasse 3 auf dem beachtlichen siebten Tabellenplatz. Dennoch vermeldete der Aufsteiger am Freitag überraschende Neuigkeiten.

"Nach offenen und ehrlichen Gesprächen haben sich der SC Germania Kroppenstedt und Jens Liensdorf einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden", teilte der Club auf seinen Kanälen den Abschied des Trainers mit: "Der Verein blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und würdigt die engagierte Arbeit und das große Herzblut, das Linse in seine Aufgaben eingebracht hat."

Im Winter 2020 hatte sich Liensdorf - zuvor in der Landesliga als Coach beim SV Förderstedt und beim SV 09 Staßfurt aktiv - den Kroppenstedtern angeschlossen. Zunächst noch als spielender Co-Trainer übernahm der heute 44-Jährige schon bald die Hauptverantwortung. Unter seiner Regie mauserten sich die Germanen zu einem Spitzenteam in der Bördeoberliga - gekrönt vom historischen Erfolg im Sommer.