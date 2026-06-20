Abschied bei Einheit Zepernick: Sechs Abgänge, auch Daniel Frahn geht

– Foto: Franziska Lindhorst

Bei der SG Einheit Zepernick steht zum Saisonende ein spürbarer personeller Wandel an. Wie der Verein bekanntgibt, verabschieden sich zur neuen Spielzeit 2026/2027 insgesamt vier Spieler der ersten Männermannschaft sowie zwei feste Größen des Trainerstabs. Der Verein blickt mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame, emotionale und prägende Zeit zurück.

Mit Eric Woiton, Max Gerhard und Marvin Caetano verliert die SG Einheit Zepernick drei Akteure, die das Gesicht des Teams über Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet haben. Woiton und Gerhard gehörten bereits seit der Saison 2020/21 zum Kader der ersten Männermannschaft, Caetano stieß zur Spielzeit 2021/22 hinzu. In der Pressemitteilung des Vereins haben diese drei Spieler die Mannschaft in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich, sondern vor allem auch menschlich geprägt. Sie waren Teil zahlreicher Erfolge, durchlebten Höhen sowie Tiefen gemeinsam mit dem Team und zeichneten sich stets durch ihre Vereinstreue, ihren Einsatzwillen und ihre Verlässlichkeit aus.

Erfahrung auf dem Platz und Wechsel im Staff

Neben dem langjährigen Trio verlässt auch Daniel Frahn den Landesligisten zur neuen Saison. Er stieß zur Spielzeit 2025/26 zum Team und brachte seine Erfahrung sowie seine Qualitäten in die Mannschaft ein. Auch abseits des Spielfeldes endet eine intensive gemeinsame Zeit an der Seitenlinie. Der Trainerstab verliert zwei engagierte Mitarbeiter: Kristof Lehnecke, der seit der Saison 2022/23 als Torwarttrainer tätig war, sowie Markus Haase, der das Trainerteam seit der Spielzeit 2023/24 mit großem Engagement unterstützte, werden künftig nicht mehr Teil des Staffs sein.

Bleibende Spuren in der Vereinsgeschichte

Zum Abschied bringt der Verein eine tiefe Anerkennung für den gemeinsamen Weg zum Ausdruck. In der Pressemitteilung bedankt sich die SG Einheit Zepernick bei allen Beteiligten für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und die gemeinsame Zeit im grün-weißen Trikot beziehungsweise an der Seitenlinie. Sie alle haben bleibende Spuren hinterlassen und gehen als ein fester Teil in die Geschichte des Vereins ein.