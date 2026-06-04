Abschied bei der TSG Neustrelitz: Mehrere Spieler gehen Verein aus der NOFV-Oberliga Nord muss einige Abgänge verkraften von red/pm · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

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Beim Oberligisten TSG Neustrelitz gibt es einige Abgänge.



Nach der Verabschiedung vom Trainerteam Thomas Franke und Mike Elstner sowie von den Spielern Nils Röth und Justus Guth am letzten Spieltag standen für die Verantwortlichen der TSG Neustrelitz seit Anfang der Woche weitere Perspektivgespräche mit Akteuren des Oberligakaders auf der Agenda. In diesem Zusammenhang teilte Kevin Akogo dem Verein mit, dass er ab der kommenden Saison ein Vertragsangebot des Regionalligisten F.C. Hertha 03 Zehlendorf annehmen wird. Auch Luis Inderwisch verlässt die TSG in Richtung 4. Liga. Er spielt künftig für den BFC Preussen 1894 in Berlin.

Beide Spieler konnten ihre fußballerischen Qualitäten im Oberligateam der TSG Neustrelitz derart weiterentwickeln, dass einige höherklassig spielende Vereine auf sie aufmerksam wurden und ihr Interesse an einer Zusammenarbeit angemeldet haben. Des Weiteren werden Luca Müller und Nick Höfer den Residenzstädtern in der nächsten Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Beide Akteure haben die Zusage für ein Auslandsstudium erhalten und werden ihren Lebensmittelpunkt ab der Jahresmitte in die USA verlegen.