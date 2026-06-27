Abschied aus Sachsen-Anhalt: Torjäger wechselt zu Oberliga-Aufsteiger

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Viele Jahre ging Usman Taiwo erfolgreich in Sachsen-Anhalt auf Torejagd. Für den SV Dessau 05 und den SC Bernburg sammelte der Angreifer 62 Treffer in der Verbandsliga. Seit dem vergangenen Sommer trug Taiwo das Trikot des FC Einheit Wernigerode in der Oberliga Süd. Nach seinem Abschied aus Wernigerode verabschiedet sich der Stürmer nun auch aus dem Bundesland.

Beim Oberliga-Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin wurde Taiwo als Neuzugang präsentiert. "Der bullige Mittelstürmer bringt enorme körperliche Präsenz, Durchsetzungsvermögen und Kopfballstärke mit und wird unserem Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen. Gerade als Zielspieler im Angriff und als Anspielstation im Strafraum kann Usman wichtige Akzente setzen", schrieben die Schweriner zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

"Mit Usman gewinnen wir einen Spielertypen hinzu, den wir bislang nicht in dieser Form im Kader hatten", unterstreicht Frank Engel, Vizepräsident des FCM. "Seine körperliche Präsenz, seine Erfahrung und seine Qualitäten im Strafraum werden unsere Offensivspiel bereichern. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen sehr helfen wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit", führt Engel aus.

Usman Taiwo tritt eine "neue Herausforderung"

Für Taiwo sei der Wechsel nach Mecklenburg-Vorpommern "eine neue Herausforderung", wie der 28-Jährige erklärt: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir gezeigt, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt." Für Einheit Wernigerode lief der Angreifer in der vergangenen Saison in der Süd-Staffel auf, künftig spielt er in der Oberliga Nord. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, erfolgreich zu sein, viele Tore zu erzielen und gemeinsam mit der Mannschaft eine gute Saison zu spielen", blickt Taiwo der Zeit im neuen Trikot entgegen.