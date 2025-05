Abschied aus Paderborn: Marco Pledl wechselt in die 3. Liga

Der Bischofsmaiser (Lkr. Regen) Marco Pledl nimmt eine neue Herausforderung in Angriff und wechselt in die 3. Liga zu Viktoria Köln. Bereits im Winter hatte sich ein Tapetenwechsel abgezeichnet. Beim SC Paderborn 07 hatte Cheftrainer Lukas Kwasniok keine Verwendung mehr für den 24-jährigen Bayerwäldler. Im Gespräch mit FuPa deutete Pledl damals seinen Abgang an, doch aus einem vorzeitigen Wechsel in der Winter-Transferperiode wurde nichts . Er blieb in Paderborn und kam in der Frühjahrsrunde in der zweiten Mannschaft des SC in der Regionalliga West zum Einsatz. Dabei konnte er offenbar die Entscheidungsträger des Tabellensechsten der 3. Liga überzeugen.

Valentin Schäfer, Chefscout & Kaderplaner Viktoria Köln, lässt in einer Presseerklärung wissen: "Wir gewinnen mit Marco einen vielseitigen Spieler, der aufgrund seiner beidfüßig guten Qualität, Spielintelligenz und Laufstärke sowohl als Außenverteidiger, als auch auf dem offensiven Flügel spielen kann. Dazu bringt er als Charakter eine positive Energie mit, die super in unser Team passt. Zudem wird er mit seinem starken linken Fuß unsere Flanken- und Standard-Qualität steigern."



Und was sagt Marco Pledl selbst zu seinem Wechsel in die Rheinmetropole? "Ich habe mich sehr gefreut, als Viktoria auf mich zugekommen ist. Ich freue mich schon auf die Zeit. Der Verein ist sehr familiär, ich freue mich auf viele schöne Momente im Sportpark Höhenberg. Ich will meine Qualitäten einbringen, vor allem meine Schnelligkeit, meine Ballsicherheit und meine Technik."



Damit könnte es in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zum Familienduell kommen. Bruder Thomas, der beim MSV Duisburg unter Vertrag steht und an seinem Comeback arbeitet, ist mit den Zebras jüngst in die 3. Liga aufgestiegen. Marco Pledl hatte mit seinem märchenhaften Aufstieg für Schlagzeilen gesorgt. Im Mai 2023 stand er noch in der Kreisklasse für seinen Heimatverein SV Bischofsmais auf dem Platz. Keine zwölf Monate später gab er im April 2024 sein Startelf-Debüt in der 2. Liga für den SC Paderborn.