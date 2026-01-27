Abschied aus Graz: Petar Filipovic verlässt den GAK zum 1. Februar

Filipovic bestritt 27 Pflichtspiele im Dress des GAK – Foto: Grazer AK

Filipovic hat seit dem Frühjahr mit hartnäckigen Hüftproblemen zu kämpfen, die ihn im Genesungsprozess immer wieder zurückwarfen. Daher kam der Innenverteidiger mit dem Wunsch zur sportlichen Leitung, eine gemeinsame, für beide Seiten förderliche Lösung zu finden. Sehr konstruktive Gespräche brachten letztlich das Ergebnis, den Vertrag mit 1. Februar einvernehmlich aufzulösen. Die Entscheidung wurde zwischen Verein und Spieler im freundschaftlichen Rahmen getroffen, Filipovic kann sich somit voll und ganz seiner Gesundheit und Genesung widmen.