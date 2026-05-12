Abschied aus der Oberliga vor heimischer Kulisse

Während Wetschen mit 23 Punkten auf Rang 14 liegt und den Abstieg nicht mehr verhindern kann, reist Wilhelmshaven als Tabellenfünfter mit 47 Zählern an. Die Gäste bewegen sich stabil im oberen Tabellendrittel und wollen die Saison möglichst erfolgreich abschließen.

Für den TSV Wetschen geht es im Nachholspiel des 18. Spieltags sportlich nicht mehr um den Klassenerhalt. Nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen steht fest, dass der Aufsteiger den Gang zurück in die Landesliga antreten muss. Dennoch bietet die Partie gegen den SV Wilhelmshaven die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum noch einmal konkurrenzfähig zu präsentieren.

Trotz der feststehenden Rückkehr in die Landesliga dürfte der TSV Wetschen bemüht sein, die verbleibenden Spiele mit maximalem Einsatz anzugehen. Zuletzt zeigte die Mannschaft trotz der 1:2-Niederlage im Derby gegen den BSV Rehden erneut eine engagierte Leistung, konnte sich dafür jedoch nicht belohnen.

Über weite Strecken der Saison fehlte dem Aufsteiger vor allem die Konstanz, um sich dauerhaft aus der Gefahrenzone zu lösen. Dennoch gelangen immer wieder Achtungserfolge gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte.

Wilhelmshaven mit stabiler Saison

Der SV Wilhelmshaven blickt dagegen auf eine insgesamt stabile Spielzeit zurück. Auch wenn die Mannschaft zuletzt beim Lüneburger SK Hansa mit 1:2 verlor, gehört sie weiterhin zu den stärkeren Teams der Liga.

Im Hinspiel setzte sich Wilhelmshaven mit 3:1 durch. Damals hielt Wetschen die Begegnung lange offen, ehe die Gastgeber die Partie erst in der Nachspielzeit entschieden. Nach Treffern von Gaiu und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Moritz Raskopp sorgten Pierre und Bank spät für den Endstand.

Für den TSV Wetschen geht es in den verbleibenden Partien nun vor allem darum, Charakter zu zeigen und die Saison trotz des Abstiegs seriös zu Ende zu bringen. Gleichzeitig kann die Mannschaft bereits beginnen, den Blick auf die kommende Spielzeit in der Landesliga zu richten.

Wilhelmshaven hingegen möchte seine Position in der oberen Tabellenhälfte behaupten und die Saison mit möglichst vielen Punkten abschließen.