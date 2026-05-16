Abschied, Aufarbeitung und ein letzter Heimsieg?

Dass der VfV am Ende nicht ernsthaft bis zuletzt um den Aufstieg mitspielen konnte, lag dabei keineswegs an den Auftritten im eigenen Stadion. Im Gegenteil: Die Heimtabelle führen die Hildesheimer sogar an. Entscheidend war vielmehr die schwache Ausbeute in der Fremde, besonders während der Rückrunde, in der sich die Mannschaft auswärts zu häufig selbst ausbremste.

Im Friedrich-Ebert-Stadion wollen die Hildesheimer Platz vier in der Oberliga Niedersachsen absichern. Angesichts der verkleinerten Liga mit nur noch 16 Mannschaften besitzt diese Platzierung durchaus Gewicht und lässt sich in ihrer Wertigkeit mit den oberen Tabellenregionen der vergangenen Jahre vergleichen.

Zum Abschluss wartet allerdings noch einmal ein Gegner, mit dem der VfV in dieser Saison schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sowohl im Liga-Hinspiel als auch im Viertelfinale des Niedersachsenpokals setzte es gegen den Lüneburger SK Hansa jeweils eine 0:2-Niederlage. Entsprechend groß dürfte der Wunsch sein, sich diesmal erfolgreicher zu präsentieren.

Neben dem sportlichen Teil wird der Nachmittag vor allem von Abschieden geprägt sein. Traditionell markiert das Saisonfinale auch das Ende gemeinsamer Wege. Mehrere Spieler werden den Verein verlassen und sollen unmittelbar vor Anpfiff offiziell verabschiedet werden. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits klar nach vorne. Die Verantwortlichen treiben die Kaderplanung für die kommende Saison sichtbar voran, erste personelle Entscheidungen wurden in den vergangenen Tagen bereits öffentlich gemacht.

So wird das letzte Heimspiel zu einer Mischung aus Rückblick und Aufbruchsstimmung. Der VfV hofft auf einen engagierten Auftritt, einen gelungenen Saisonabschluss – und darauf, gemeinsam mit den eigenen Anhängern einen würdigen Übergang in die Sommerpause zu schaffen.