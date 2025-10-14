Abschied auf Zeit

Der TuS Bersenbrück verabschiedet eine seiner verlässlichsten Stützen: Leonard „Leo“ Hedemann wird den Verein vorerst verlassen, um sich einem beruflichen Abenteuer außerhalb des Fußballs zu widmen. Der 25-Jährige, der seit 2019 fester Bestandteil der ersten Mannschaft war, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Identifikationsfigur entwickelt – auf und neben dem Platz.

Hedemann trug in über hundert Pflichtspielen das TuS-Trikot und galt stets als Musterbeispiel für Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Loyalität. Ob in der Innenverteidigung oder auf der Außenbahn – er stand für Zuverlässigkeit und Konstanz, war stets mit „100 Prozent“ bei der Sache und genoss hohes Ansehen innerhalb des Teams.

Der Verein verabschiedet Hedemann mit großem Dank und den besten Wünschen. Für die kommenden eineinhalb Jahre steht für ihn die berufliche Weiterentwicklung im Vordergrund – doch der Kontakt zum TuS bleibt bestehen. „Wir wissen, dass Leo dem Verein verbunden bleibt“, heißt es aus dem Umfeld der Mannschaft.

Der TuS Bersenbrück blickt mit Respekt und Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück – und mit Hoffnung darauf, seinen langjährigen Spieler eines Tages wieder im Hasestadion begrüßen zu dürfen.