Abschied angekündigt

Die SG Laisa/Dodenau muss sich zur neuen Saison einen neuen Trainer suchen: Dennis Beschorner wird sein Amt im Sommer niederlegen. Das teilte der Verein nach eigenen Angaben in den sozialen Medien mit.

Demnach hatten zu Jahresbeginn Gespräche zwischen Beschorner und der sportlichen Führung stattgefunden. Der Coach habe sich anschließend entschieden, aus persönlichen und zeitlichen Gründen aufzuhören – und die Mannschaft beim Trainingsauftakt entsprechend informiert.

Beschorner war 2023 zur damals neu gegründeten SG gestoßen und prägte die Anfangsphase maßgeblich mit. Der Verein würdigt, dass er mit dazu beigetragen habe, die Zusammenführung der beiden Stammvereine erfolgreich zu gestalten; auch sportlich seien die vergangenen beiden Spielzeiten „erfolgreich“ gewesen. Für die anstehende Rückrunde ist die Richtung klar: Die SG will noch einmal Punkte sammeln – und ihrem Trainer einen Abschied bereiten, der dem gemeinsamen Weg entspricht.