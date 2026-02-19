Abschiebung droht – FCO kämpft um Molly: „Setzen jeden Hebel in Bewegung“ Tränen beim Trainingslager-Verbot von Andreas Mayr · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

Die Tölzerin Molly Kabamooli hat beim FC Oberau eine neue Familie gefunden. – Foto: Privat

Der Verein will die Abschiebung der Fußballerin verhindern. Spenden, Briefe an die Politik und ein Widerspruch sollen ihr Bleiberecht sichern.

Um Fußball zu spielen, schrecken Molly Kabamooli auch drei Stunden Fahrt nicht ab. So lange braucht die Frau aus Uganda manchmal mit den Öffentlichen von ihrem Wohnort Bad Tölz zum FC Oberau. Sie nimmt diese Strapazen auf sich, weil sie beim FCO eine neue Familie gefunden hat. Und weil sie nichts sind im Vergleich zu dem, was die Fußballerin gerade seelisch durchmacht. Vor zwei Jahren kam sie nach Deutschland, stellte einen Asylantrag, der Ende 2025 abgelehnt wurde. Ihre Abschiebung droht. „Es kann sein, dass bis September der finale Bescheid kommt und wir unser wichtiges Mitglied nicht mehr wiedersehen“, sagt Winfried Schnitzler, ihr Trainer beim Bezirksoberligisten. In Oberau wollen sie das nicht akzeptieren. Eine breite Front an Unterstützern hat sich gebildet. Bei einer Spendenaktion kam Geld zusammen, um die Anwaltskosten zu tragen. Kürzlich schrieben sie Briefe an die Politik, etwa an Landrat Anton Speer, versehen mit einem Hilferuf. Mit allen Mitteln möchten sie erreichen, dass die junge Frau in Deutschland bleiben darf. Beim FCO hat sie Heimat und Geborgenheit gefunden. „Das hat ihr alles enorm erleichtert“, weiß ihr Coach.

FCO-Spielerin Molly drohen in Uganda heftige Repressalien Mittlerweile musste sie schon dreimal umziehen, lebt derzeit in Bad Tölz und ist trotzdem beim FCO „nicht mehr wegzudenken“, wie Schnitzler betont. In der aktuellen Saison hat sie die meisten Spiele für Oberau absolviert (zehn), hilft regelmäßig bei Festen und Arbeitseinsätzen, passt als Babysitterin auf die Kinder ihrer Kolleginnen auf, verwöhnt das Team mit Gerichten aus Uganda. „Sie tut alles, um Fuß zu fassen“, betont Schnitzler. Mit ihrer Art und ihrer Vergangenheit veränderte sie auch die Kultur in der Mannschaft. Werte wie Fairness, Teamgeist und Toleranz bekommen nun eine Geschichte. Das Leiden der jungen Molly begann mit neun Jahren, als ihre Mutter starb, ihr Vater – wie in Uganda üblich – eine neue Familie gründete und seine Kinder zurückließ. Auch wenn sie bei Verwandten unterkam, zog sie von da an alleine durchs Leben. Dennoch schloss sie ihr Studium an der Universität von Kampala erfolgreich mit dem Bachelor in Kommunikationswissenschaften ab.