Abschiebung droht – FCO kämpft um Molly: „Setzen jeden Hebel in Bewegung“

Der Verein will die Abschiebung der Fußballerin verhindern. Spenden, Briefe an die Politik und ein Widerspruch sollen ihr Bleiberecht sichern.
Um Fußball zu spielen, schrecken Molly Kabamooli auch drei Stunden Fahrt nicht ab. So lange braucht die Frau aus Uganda manchmal mit den Öffentlichen von ihrem Wohnort Bad Tölz zum FC Oberau. Sie nimmt diese Strapazen auf sich, weil sie beim FCO eine neue Familie gefunden hat. Und weil sie nichts sind im Vergleich zu dem, was die Fußballerin gerade seelisch durchmacht. Vor zwei Jahren kam sie nach Deutschland, stellte einen Asylantrag, der Ende 2025 abgelehnt wurde. Ihre Abschiebung droht. „Es kann sein, dass bis September der finale Bescheid kommt und wir unser wichtiges Mitglied nicht mehr wiedersehen“, sagt Winfried Schnitzler, ihr Trainer beim Bezirksoberligisten.
In Oberau wollen sie das nicht akzeptieren. Eine breite Front an Unterstützern hat sich gebildet. Bei einer Spendenaktion kam Geld zusammen, um die Anwaltskosten zu tragen. Kürzlich schrieben sie Briefe an die Politik, etwa an Landrat Anton Speer, versehen mit einem Hilferuf. Mit allen Mitteln möchten sie erreichen, dass die junge Frau in Deutschland bleiben darf. Beim FCO hat sie Heimat und Geborgenheit gefunden. „Das hat ihr alles enorm erleichtert“, weiß ihr Coach.
Mittlerweile musste sie schon dreimal umziehen, lebt derzeit in Bad Tölz und ist trotzdem beim FCO „nicht mehr wegzudenken“, wie Schnitzler betont. In der aktuellen Saison hat sie die meisten Spiele für Oberau absolviert (zehn), hilft regelmäßig bei Festen und Arbeitseinsätzen, passt als Babysitterin auf die Kinder ihrer Kolleginnen auf, verwöhnt das Team mit Gerichten aus Uganda. „Sie tut alles, um Fuß zu fassen“, betont Schnitzler. Mit ihrer Art und ihrer Vergangenheit veränderte sie auch die Kultur in der Mannschaft. Werte wie Fairness, Teamgeist und Toleranz bekommen nun eine Geschichte.
Das Leiden der jungen Molly begann mit neun Jahren, als ihre Mutter starb, ihr Vater – wie in Uganda üblich – eine neue Familie gründete und seine Kinder zurückließ. Auch wenn sie bei Verwandten unterkam, zog sie von da an alleine durchs Leben. Dennoch schloss sie ihr Studium an der Universität von Kampala erfolgreich mit dem Bachelor in Kommunikationswissenschaften ab.
Der Grund für ihre Flucht waren die Repressalien, denen sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausgesetzt war. Lesbische Frauen in Uganda werden durch den AntiHomosexuality Act (2023) kriminalisiert, gleichgeschlechtliche Beziehungen mit lebenslanger Haft bestraft, in Extremfällen sogar mit dem Tod. Vor zwei Jahren floh Kabamooli mithilfe eines Touristenvisums. Von Deutschland, das einzige Land, das ihr ein Visum gewährte, hatte sie zuvor nichts gehört.
Seitdem unternimmt die Fußballerin alles für eine Zukunft in diesem Land. Deutsch spricht sie nach Kursen an der Abendschule mittlerweile auf B1-Level, sozusagen die Mittelstufe, die oft als Voraussetzung für Einbürgerung oder Berufseinstieg dient. Sie übernimmt immer wieder Mini-Jobs. Seit Frühjahr 2025 arbeitet sie beim Housekeeping in einem Hotel in Tölz. Aktuell suchen ihre Kolleginnen in Oberau nach einem Ausbildungsplatz.
„Wir wollen Molly nicht verlieren, da sie uns unheimlich viel gibt und ein fester Faktor in unserer Oberau-Familie ist“, sagt Trainer Schnitzler. Schon beim Trainingslager am Gardasee wird sie fehlen, weil sie das Land nicht verlassen darf. Als die junge Frau das erfuhr, flossen Tränen, ihren Trainer frustriert und ärgert das massiv.
„Wir setzen jeden Hebel in Bewegung, damit sie bleiben kann. Es ist dramatisch.“
Winfried Schnitzler, Trainer vom FCO.
In der Vorweihnachtszeit lehnten die Behörden ihren Asylantrag ab. „Sie hat einen enormen Knick bekommen, das merkte man an ihrer Leistung“, sagt der FCO-Coach. Andererseits waren es genau jene Tage, in denen sich der Rettungsschirm um die Frau aus Uganda aufspannte. Einen solchen Zusammenhalt habe er noch nie erlebt, sagt Schnitzler. „Wir setzen jeden Hebel in Bewegung, damit sie bleiben kann. Es ist dramatisch.“
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Das Geld der Spendenaktion setzten sie ein, um den Widerspruch zu finanzieren. Das Verfahren – zuständig ist die Behörde in Tölz – läuft. So lange werden die Oberauerinnen auf allen Ebenen weiterkämpfen. Zentral für Schnitzler ist: „Molly zeigt, dass sie nicht hier ist, um vom Staat Geld zu erhalten, sondern Arbeit und eine Ausbildungsstelle sucht, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.“