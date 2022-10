Absberg gehört nach Sieg über Limes endgültig zu den Titel-Favoriten

In einem guten Kreisligaspiel in Absberg musste sich die DJK Limes mit 0:3 geschlagen geben. Die ersten 25 Minuten gehörten der DJK, die auch sehr schön kombinierte. Die erste Möglichkeit ergab sich für die Gäste nach fünf Minuten durch einen Freistoß von David Wagner, der allerdings von der Mauer geblockt wurde. Nur drei Minuten später setzte sich Sebastian Gutmann im Strafraum durch, aber sein Schuss rollte knapp am Tor vorbei.

In der 29. Minute wurde Marko Frei vom TSV-Abwehrchef Hendrik Nozulak regelwidrig gestoppt und musste verletzt ausscheiden. Für ihn kam Ethiene Thirion. Durch die Verletzung von Frei war die aktive Phase der DJK Limes unterbrochen. Die Heimmannschaft war nun spielbestimmend. Limes-Torhüter Wolfgang Scholz bewahrte durch zwei Glanzparaden (28., 30.) sein Team vor einem Rückstand. In der 33. Minute nutzte Philipp Hausleitner eine Unordnung im Strafraum der DJK und brachte den TSV mit 1:0 in Führung. Hausleitner war es dann auch, der in der 45. Minute mit einem Solo den Pausenstand von 2:0 für Absberg markierte.