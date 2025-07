Absagenflut in Jetzendorf ‒ Klatsche für Karlsfeld ‒ ASV mit „gelungenem Auftakt“

Am vergangenen Wochenende standen bei den Landes- und Bezirksligisten vier Testspiele an:

„Die Niederlage hätte sogar zwei, drei Tore höher ausfallen können”, gab TSV-Trainer Markus Pöllner zu. Seine Elf musste nach dem Treffer von Marzuk Shaban zur Freisinger Führung (16.) früh einem Rückstand hinterherlaufen. Jetzendorf ließ im Anschluss vieles vermissen. Nach vorne agierte der TSV ideenlos, und im Spiel gegen den Ball stimmten die Abläufe nicht. „Die sollten eigentlich so langsam sitzen”, so Pöllner, dessen Fazit zur Pause negativ ausfiel: „Mit der ersten Hälfte können wir überhaupt nicht zufrieden sein.” Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Jetzendorfer, ein Klassenunterschied war aber weiterhin nicht sichtbar. Seine beste Phase hatte der Landesligist nach einer Stunde – auch, weil die eingewechselten Aushilfen aus der zweiten Mannschaft ihre Sache gut machten. „Die haben noch mal richtig angeschoben”, so Pöllner. In der Schlussphase zahlte sich dies aus. Stefan Stöckl traf zum Ausgleich (86.).

Doch die Freude währte nur kurz, denn wenig später erzielte Freisings Iosif Racean (88.) den entscheidenden Treffer. „Wir müssen eine Schippe drauflegen”, sagte Pöllner. Sonst könnte es am heutigen Dienstag in Schwaig (Anstoß: 19.30 Uhr) eine Packung geben.

SC Olching – TSV Eintracht Karlsfeld 5:1 (3:0)

Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat im zweiten Test der Vorbereitung die erste Niederlage kassiert. Genauer: eine Klatsche, denn beim Bezirksligisten SC Olching ging die Eintracht mit 1:5 baden. Das Ergebnis war erklärbar nach einer Woche, in der die Trainer Fabio Meikis, Christoph Traub und Flo Beutlhauser ihren Spielern alles abverlangten. „Wir hatten an den vergangenen neun Tagen nur zweimal frei. Das hat man den Jungs angemerkt. Sie waren platt”, sagte Beutlhauser.

Auch am Spieltag hatten die Karlsfelder eine Einheit in den Beinen. Vielleicht wäre das Spiel anders gelaufen, wenn die Gäste in der zweiten Minute eine Großchance genutzt hätten. Doch nach dem Olchinger Doppelschlag mit Treffern von Omer Grbic (8.) und Kerem Kavuk (10.) ging es früh um Schadensbegrenzung. Mitte der ersten Hälfte legte Ferenc Ambrus (25.) das 3:0 nach – gleichzeitig der Stand zur Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Grbic auf 4:0 (47.). Im Anschluss machte sich bemerkbar, dass die Eintracht elf neue Kräfte einwechseln konnte – und der Gegner nicht. Karlsfeld traf in der Folge die Latte und erzielte zwei Tore, die wegen Abseitspositionen aberkannt wurden. Es war knapp. Eine Viertelstunde belohnten sich die Gäste mit dem 1:4 durch Kilian Schestak. Für mehr reichte es aber nicht. Den Schlusspunkt setzte Olchings Oliver Zißelsberger mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. „Olching war giftiger und spritziger – einfach besser. Wir haben ihnen die Tore aber auch geschenkt”, so Beutlhauser. Abends war die Niederlage bereits abgehakt. Im Rahmen des Trainingslagers zelteten die Eintracht-Spieler auf der Sportanlage und feierten den Einstand der neuen Spieler.

SC Oberweikertshofen – ASV Dachau 0:1 (0:0)

Die Enttäuschung über den in der Relegation knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga ist verflogen. Die Fußballer des ASV Dachau richten den Blick nach vorne. Mit dem 1:0-Sieg beim Landesligisten SC Oberweikertshofen sind die Dachauer erfolgreich in ihre Testspielphase gestartet. „Es war ein gelungener Auftakt”, resümierte Trainer Matthias Koston nach einem „interessanten und intensiven Duell bei sommerlichen Temperaturen”.

Trotz der Hitze gingen beide Teams ein hohes Tempo. Chancen gab es auf beiden Seiten, Treffer fielen aber lange nicht. Als alles auf ein torloses Remis hinauslief, mobilisierten die ASV-Kicker noch einmal alle Kräfte. Einen Konter in der Nachspielzeit konnte Oberweikertshofen nur mit einem Foul stoppen – im eigenen Strafraum. Elfmeter! Sebastian Mack verwandelte sicher und schoss den ASV zum 1:0-Sieg. Koston brachte mit Kilian Knöferl einen Neuzugang von Beginn an. Sebastian Just (Ismaning U19), Harun Mohamed (Schwabing) und Michael Pech aus der eigenen A-Jugend kamen im Lauf des Spiels. Stichwort U19: Am Tag nach dem Spiel spielte eine Elf mit Akteuren, die in Oberweikertshofen nicht zum Einsatz gekommen waren, gegen die U19 des ASV (11:0). Koston erkärte den Hintergrund: „Wir haben das Ziel, die Jugend- und Herrenteams mehr zu verzahnen. Das sollen die Spieler merken.”

SpVgg Kammerberg – TSV Ampfing 1:3 (1:2)

Im zweiten Vorbereitungsspiel traf die SpVgg Kammerberg auf den TSV Ampfing. Obwohl sich die Kammerberger gegen den Ost-Bezirksligisten mit 1:3 geschlagen geben mussten, sprach Trainer Victor Medeleanu von einem guten Test. „Wir sind auf einen erfahrenen Gegner getroffen. Das war vor allem für unsere jungen Spieler lehrreich”, so der SpVgg-Coach. Nur mit der Anfangsphase konnte Medeleanu nicht zufrieden sein, denn bis zur 20. Minute war Ampfing besser.

Julian Rabenseifner erzielte die frühe Führung für die Gäste (6.), ehe Thomas Weichselgartner den zweiten Treffer nachlegte (20.). Im Anschluss fand Kammerberg immer besser in die Partie. Die Belohnung war der Anschlusstreffer durch Domenik Kaiser, der nach einem Angriff über den rechten Flügel die Flanke von Alex Nefzger verwertete (28.). Für die zweite Hälfte wechselte Medeleanu fünf frische Spieler ein. Kammerberg drängte nun auf den Ausgleich, doch den nächsten Treffer erzielte Ampfings Stürmer Rabenseifner (51.). Ihren Zwei-Tore-Vorsprung brachten die Gäste im Anschluss souverän über die Zeit. „Ampfing war den Tick präsenter und in Summe besser. Trotzdem war das heute ein sehr guter Test für uns”, so Medeleanu.

Weiter geht es für die SpVgg am Samstag um 15 Uhr gegen den TSV Jetzendorf.