Absagenflut in der Regionalliga: Vier Spiele sind schon abgesetzt

In der Regionalliga Nord sind für das kommende Wochenende sechs Nachholspiele angesetzt. Allerdings gibt es schon jetzt eine Absagenflut, denn es sind bereits vier Begegnungen davon witterungsbedingt abgesagt.
Ein Aufsteiger gegen ein Spitzenteam – das klingt nach Rollenverteilung, ist aber in dieser Tabelle voller Fallstricke. Altona 93 (Aufsteiger) steht auf Rang 17 mit 15 Punkten aus 20 Spielen (24:51 Tore) – tief im Abstiegskampf, mit einer Defensive, die schon zu oft aufgerissen wurde. Und dann kommt SSV Jeddeloh, Vierter mit 41 Punkten aus 20 Spielen (49:25 Tore): oben etabliert, torgefährlich, stabil.
Genau darin liegt die brutale Spannung dieses Nachholspiels. Für Altona ist es die Art Partie, die man sich im Abstiegskampf eigentlich nicht wünscht – und zugleich die seltene Chance, sich mit einem einzigen Nachmittag neu zu behaupten. Für Jeddeloh ist es das klassische Spiel, in dem man mehr verlieren kann als gewinnen: Wer oben steht, muss liefern, auch auswärts, auch gegen einen Gegner, der ums nackte Dasein spielt. In einer Liga mit einem Aufsteiger und drei Absteigern prallen hier zwei Wahrheiten aufeinander: oben der Anspruch, unten die Angst – und beides macht Spiele oft unberechenbar.
Für den HSC Hannover könnte dieses Nachholspiel nach der Winterpause bereits eine richtungsweisende Stunde schlagen. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger den SC Weiche Flensburg 08, und allein ein Blick auf die Tabelle zeigt: Hier geht es nicht um Schönheitspreise, sondern ums nackte Überleben.
Hannover steht mit 23 Punkten auf Rang 13, hat nach 21 Spielen eine Bilanz von 6 Siegen, 5 Unentschieden und 10 Niederlagen. Besonders bitter: Die Defensive wackelt bedenklich, 55 Gegentore sind einer der höchsten Werte der Liga. Demgegenüber stehen 31 eigene Treffer – genug, um Hoffnung zu schöpfen, aber zu wenig, um sich wirklich zu befreien. Jeder Punkt zählt, jeder Fehler kann sofort wehtun.
Doch auch Flensburg reist nicht mit breiter Brust an. Der SC Weiche Flensburg 08 liegt mit 27 Punkten auf Rang 9 und hat mit 8 Siegen, 3 Remis und 10 Niederlagen ebenfalls keine stabile Saison gespielt. Auffällig ist das Torverhältnis: 46:45 – kaum eine Mannschaft steht so sehr für offene Spiele, für wacklige Phasen, aber auch für offensive Durchschlagskraft. Das ist gefährlich für Hannover, aber zugleich auch eine Chance: Flensburg ist verwundbar.
