Absagenflut in der Regionalliga Südwest

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---



Dieses Duell riecht nach Offensivlust – und nach der Frage, wer die Pause besser genutzt hat. SV Sandhausen (Absteiger) steht als Fünfter bei 33 Punkten (20 Spiele, 34:36 Tore) und trägt damit eine ungewöhnliche Bilanz: viel Druck nach vorn, aber auch viel Unruhe hinten. FC-Astoria Walldorf ist Achter mit 31 Punkten (20 Spiele, 42:40 Tore) – noch torfreudiger, noch anfälliger, noch wilder. Das Hinspiel am 23.08.25 war ein Schock für Sandhausen: Walldorf – Sandhausen 4:0. Jetzt kommt die Chance zur Antwort. Sandhausen will beweisen, dass die Ambition auf die Spitzenplätze mehr ist als ein Tabellenplatz. Walldorf will zeigen, dass der klare Hinrundensieg kein Ausrutscher war, sondern eine Handschrift.

---

---

---

---



Ein Spiel, das nach U23-Tempo gegen Traditionswucht klingt – und nach Punkten, die oben zählen. FSV Mainz 05 II ist Dritter mit 34 Punkten (34:27 Tore), SV Stuttgarter Kickers steht als Neunter bei 29 Punkten (28:30 Tore). Das Hinspiel am 23.08.25 war deutlich: Mainz II – Stuttgarter Kickers 3:0. Für die Kickers ist das die Erinnerung an einen Nachmittag, an dem man keine Antworten fand. Für Mainz II ist es der Beweis, dass man diese Paarung kontrollieren kann – aber die Winterpause nimmt jeder Kontrolle den Automatismus. Wer hier sofort wieder Schärfe findet, kann im Rennen um die Spitze ein Ausrufezeichen setzen. Ein Spiel, das nach U23-Tempo gegen Traditionswucht klingt – und nach Punkten, die oben zählen. FSV Mainz 05 II ist Dritter mit 34 Punkten (34:27 Tore), SV Stuttgarter Kickers steht als Neunter bei 29 Punkten (28:30 Tore). Das Hinspiel am 23.08.25 war deutlich: Mainz II – Stuttgarter Kickers 3:0. Für die Kickers ist das die Erinnerung an einen Nachmittag, an dem man keine Antworten fand. Für Mainz II ist es der Beweis, dass man diese Paarung kontrollieren kann – aber die Winterpause nimmt jeder Kontrolle den Automatismus. Wer hier sofort wieder Schärfe findet, kann im Rennen um die Spitze ein Ausrufezeichen setzen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH



Hier treffen zwei Welten aufeinander: oben das Gefühl, dass etwas möglich ist – unten die nackte Angst, dass die Zeit läuft. FC 08 Homburg ist Sechster mit 32 Punkten (40:27 Tore), TSG Balingen (Aufsteiger) steht als 16. bei 16 Punkten (23:49 Tore). Balingen trägt eine schwere defensive Hypothek, Homburg eine starke Offensivbilanz. Das Hinspiel am 23.08.25 war klar: Balingen – Homburg 1:4. Für Homburg geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Für Balingen ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf wie ein kleiner Schritt raus aus dem Abgrund wirkt – denn bei drei direkten Abstiegsplätzen und zusätzlich zwei Relegationsrängen nach unten ist der Druck kein Gefühl, sondern eine mathematische Drohung. Hier treffen zwei Welten aufeinander: oben das Gefühl, dass etwas möglich ist – unten die nackte Angst, dass die Zeit läuft. FC 08 Homburg ist Sechster mit 32 Punkten (40:27 Tore), TSG Balingen (Aufsteiger) steht als 16. bei 16 Punkten (23:49 Tore). Balingen trägt eine schwere defensive Hypothek, Homburg eine starke Offensivbilanz. Das Hinspiel am 23.08.25 war klar: Balingen – Homburg 1:4. Für Homburg geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Für Balingen ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf wie ein kleiner Schritt raus aus dem Abgrund wirkt – denn bei drei direkten Abstiegsplätzen und zusätzlich zwei Relegationsrängen nach unten ist der Druck kein Gefühl, sondern eine mathematische Drohung. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 PUSH



Ein Duell, das nach „Vorsprung sichern“ gegen „Letzte Hoffnung“ klingt. SG Barockstadt Fulda Lehnerz steht als 13. bei 26 Punkten (32:27 Tore) – solide, aber weit entfernt von echter Ruhe. TSV Schott Mainz (Aufsteiger) ist 18. mit 10 Punkten (22:47 Tore) – Schlusslicht, tief im Kampf gegen die direkten Abstiegsplätze. Das Hinspiel am 23.08.25 war torreich und eindeutig: Schott Mainz – Barockstadt 2:4. Barockstadt weiß, dass man diesem Gegner weh tun kann – und dass genau solche Spiele die Basis für den Klassenerhalt sind. Schott Mainz braucht dagegen etwas, das in der Tabelle nicht auftaucht: einen Wendepunkt. Ein Spiel, das nicht wieder nach Gegentoren aussieht, sondern nach Gegenwehr. Ein Duell, das nach „Vorsprung sichern“ gegen „Letzte Hoffnung“ klingt. SG Barockstadt Fulda Lehnerz steht als 13. bei 26 Punkten (32:27 Tore) – solide, aber weit entfernt von echter Ruhe. TSV Schott Mainz (Aufsteiger) ist 18. mit 10 Punkten (22:47 Tore) – Schlusslicht, tief im Kampf gegen die direkten Abstiegsplätze. Das Hinspiel am 23.08.25 war torreich und eindeutig: Schott Mainz – Barockstadt 2:4. Barockstadt weiß, dass man diesem Gegner weh tun kann – und dass genau solche Spiele die Basis für den Klassenerhalt sind. Schott Mainz braucht dagegen etwas, das in der Tabelle nicht auftaucht: einen Wendepunkt. Ein Spiel, das nicht wieder nach Gegentoren aussieht, sondern nach Gegenwehr. ---

---

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH



Der Zweite gegen den Vierzehnten – und doch ist das kein Spiel, das man einfach abnickt. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger) steht als Zweiter bei 40 Punkten und hat mit 60:29 Toren die auffälligste Offensivzahl der Liga. SC Freiburg II ist 14. mit 26 Punkten (41:47 Tore) – ebenfalls torreich, aber mit einer Defensive, die schon viel zugelassen hat. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Großaspach auswärts 4:2: Freiburg II – Großaspach 2:4. Großaspach startet mit dem Ziel, den Spitzenreiter Freiberg unter Druck zu setzen. Freiburg II startet mit dem Wissen, dass man treffen kann – aber dass es gegen diese Großaspacher Wucht nicht reicht, nur mitzuspielen. Hier wird sofort sichtbar, wer nach der Winterpause den Mut zur eigenen Spielidee findet.