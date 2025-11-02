 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Absagenflut in der Oberpfalz: Die große Übersicht

Zahlreiche Spiele fallen den Regenfällen zum Opfer

Kreisliga Ost
Kreisliga West
Kreisklasse Ost
A-Klasse Ost
B-Klasse KL Ost
Es hatte ja so kommen müssen: Aufgrund der anhaltenden Regenfälle können etliche Sonntagsspiele auf Oberpfälzer Boden nicht stattfinden. Darunter fallen fünf Partien aus der Landesliga Mitte und bisher drei aus den Bezirksligen. Wo nicht gespielt werden kann? Wir haben den großen Überblick. Dieser wird fortlaufend aktualisiert.

Landesliga Mitte
SV Etzenricht – SC Luhe-Wildenau
1. FC Bad Kötzting – SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SpVgg Lam – FC Teisbach
FC Tegernheim – ASV Burglengenfeld
TSV Seebach – SpVgg Landshut
FC Kosova Regensburg – FC Dingolfing
TSV Bogen – DJK Vornbach

Bezirksliga Süd
FSV Prüfening – SV Breitenbrunn
TV Parsberg – TSV Kareth-Lappersdorf

Bezirksliga Nord
TSV Tännesberg – DJK Arnschwang



Kreis Regensburg

Kreisliga 1
Freier TuS Regensburg – SV Harting
FC Laub – FC Oberhinkofen
SpVgg Ziegetsdorf – FC Mintraching

Kreisliga 2
TSV Dietfurt – FSV Steinsberg

Kreisklasse 2
SpVgg Stadtamhof – Regensburger Turnerschaft
Serbischer Club-Donau Regensburg – SC Lorenzen

Kreisklasse 3
TSG Laaber – DJK-SV Lengenfeld
1. FC Beilngries – SV Hörmannsdorf

A-Klasse 1
FC Mintraching II – SV Moosham

A-Klasse 2
FSV Prüfening II – TV Barbing II

A-Klasse 4
SG Dietfurt II / Kottingwörth – DJK-SV Lengenfeld II
TV Riedenburg II – TV Parsberg II
SG Hohenschambach II – SV Eintracht Seubersdorf

B-Klasse 1
SSV Brennberg II – SG Bach / Donaustauf II
SG Geisling / Illkofen II – SV Sanding II

B-Klasse 2
Freier TuS Regensburg II – SG Schwabelweis / Nord II
SpVgg Ziegetsdorf II – SV Sallern Regensburg II

B-Klasse 3
SpVgg Wolfsegg – SV Wenzenbach III

B-Klasse 4
SG Laaber / Beratzhausen II – ASV Undorf II
SG Oberpfraundorf / Hohenfels II – SG Kallmünz / Holzheim II



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord
SC Eschenbach – TSV Eslarn
SV Kulmain – SV 08 Auerbach
ASV Haidenaab – FC Vorbach

Kreisliga Süd
FC Weiden-Ost II – FV Vilseck
1. FC Rieden – SV Freudenberg

Kreisklasse Ost
SV Waldau – DJK Weiden
SpVgg Windischeschenbach – DJK Irchenrieth

A-Klasse Ost
SpVgg Schirmitz II – DJK Neustadt/WN II

A-Klasse Süd
1. FC Rieden II – TSV Theuern

A-Klasse West
ASV Haidenaab II – FC Vorbach II
SC Eschenbach II – SV Waldeck
SV Kulmain II – TSV 1960 Kastl

B-Klasse Ost
SpVgg Windischeschenbach II – DJK Irchenrieth II

B-Klasse Süd
SV Kauerhof II – SG Etzelwang II / Großalbershof II / Edelsfeld III (Nichtantritt Gast)
TuS Rosenberg II – SV Loderhof II (Nachholtermin 28.3.26)
SV Vilshofen – SV Inter Bergsteig Amberg (Nachholtermin 6.4.26)



Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga West
SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schmidgaden

Kreisklasse Nord
TSV Detag Wernberg II – SpVgg Pfreimd II
SV Pullenried – SG Niedermurach / Pertolzhofen
SC Kreith/Pittersberg – SC Weinberg Schwandorf

Kreisklasse Ost
SG Pemfling / Katzbach – FC Altrandsberg
SC Michelsneukirchen – SV Thenried
FC Ottenzell – SV Obertrübenbach
SV Stachesried – SG Lohberg I / Lam II

Kreisklasse Süd
TV Bodenwöhr – DJK Rettenbach

A-Klasse Ost
SC Arrach-Haibühl – 1. SG Regental II

B-Klasse 1
FC Furth im Wald II – 1.FC Rötz II

B-Klasse 2
SV Pullenried II – SG Pertolzhofen / Niedermurach / OVI-Teunz II
SC Kreith-Pittersberg II – SC Weinberg Schwandorf II

B-Klasse 3
SV Bernried II – SSV Schorndorf II
SG Katzbach / Pemfling II – SG Altrandsberg / Miltach II
SV Stachesried II – FC Raindorf II
TSV Sattelpeilnstein II – SG Hohenwarth / Rimbach II (Nichtantritt Gast)
SC Arrach-Haibühl II – SG Obertrübenbach / Michelsneukirchen II

B-Klasse 4
FT Eintracht Schwandorf II – SG Kleinwinklarn / Neukirchen-Balbini II
FC Maxhütte-Haidhof II – DJK Arrach

