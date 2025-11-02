Absagenflut in der Landesliga Mitte

Am Samstag war noch schönstes Herbstwetter, Tags darauf hat eine Regenfront mit voller Wucht Ostbayern erreicht. Die zum Teil heftigen Niederschläge bleiben in der Landesliga Mitte nicht ohne Folgen, denn sieben der neun angesetzten Begegnungen wurden abgesagt. Definitiv gespielt werden kann hingegen beim 1. FC Passau, der um 14 Uhr den TSV Bad Abbach erwartet, und SSV Eggenfelden, der unter Flutlicht den TB 03 Roding (Anstoß: 17 Uhr) zu Gast hat. Beide Heimvereine haben grünes Licht gegeben.

"Wenn es nicht noch anfängt, kräftig zu schütten, können wir wie geplant im Dreiflüsse-Stadion spielen. Ansonsten müssen wir auf Kunstrasen ausweichen. Wir gehen aber davon aus, dass es mit der Austragung auf dem Hauptplatz klappen wird", lässt FCP-Manager Christian Wolf auf FuPa-Nachfrage am Sonntag-Vormittag wissen. An der Birkenallee in Eggenfelden kann der Ball ebenfalls rollen. "Wir können spielen", informiert SSV-Fußballboss Johannes Stinglhammer.





Da viele viele der absagenden Klubs keine Flutlicht auf ihrem Hauptplatz haben, sind Nachholpartien an Wochentagen keine Option. Selbst unter Flutlicht sind Abendspiele im November zumindest diskutabel. "Grundsätzlich ist der 6. Dezember ein im Rahmenterminplan hinterlegter und somit offizieller Nachholtermin", sagt Frank Seitz, der Spielleiter der Landesliga Mitte ist. Die Klubs müssen also damit rechnen, dass die abgesagten Partien allesamt noch 2025 angesetzt werden. Wieviele dieser Duelle dann letztendlich wirklich noch stattfinden können, steht allerdings auf einem anderen Blatt.





Die abgesagten Matches:

SV Etzenricht - SC Luhe-Wildenau

1. FC Bad Kötzting - SV Schwandorf-Ettmannsdorf

TSV 1883 Bogen - DJK Vornbach

FC Tegernheim - ASV Burglengenfeld

SpVgg Lam - FC Teisbach

TSV Seebach - SpVgg Landshut

FC Kosova Regensburg - FC Dingolfing





