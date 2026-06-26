Absagen? Verlegen? So reagiert der Amateurfußball auf die Hitzewarnung

Hitzefrei gibt`s am Wochenende auch für die Kicker des FSV VfB Straubing. – Foto: Felix Schmautz

An Superlativen fehlt es nicht: Meteorologen prophezeien Deutschland das heißeste Wochenende aller Zeiten. In der Hauptstadt Berlin könnte das Thermometer am Sonntag auf 43 Grad hochschnellen. Ganz so heiß wird es wohl in Bayern nicht werden, es werden aber auch im Freistaat Temperaturen bis ran an die 40 Grad erwartet. Experten warnen eindringlich vor anstrengenden Aktivitäten im Freien unter diesen Umständen. Wie also als Sportler mit der Extremhitze umgehen? Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat wie andere Landesverbände auch inzwischen reagiert und hat alle organisierten Verbandsspiele sowie -turniere abgesagt. (>>> Hier geht`s zum ausführlichen Bericht! ). Diese Anordnung betrifft aber nicht die Testpartien im Herrenbereich. Also stellt sich für viele Vereine die Frage: Absagen? Verlegen? Viele haben reagiert und tragen ihre Testpartien nun schon vormittags aus. Einige haben ihre Spiele aber auch gestrichen. Eine kleine Übersicht:

Im oberbayerischen Kirchanschöring findet am morgigen Samstag der hochkarätig besetzte "Siloking-Cup" statt. Ein Blitzturnier, an dem der gastgebende SV Kirchanschöring (Bayernliga Süd), der SV Wacker Burghausen, der TSV Buchbach und die SpVgg Unterhaching (alle Regionalliga Bayern) teilnehmen. Ursprünglich war geplant, dass das Turnier um 13 Uhr starten. Nun wird der Beginn um drei Stunden nach vorne auf 10 Uhr verlegt, so soll der gößten Nachmittagshitze aus dem Weg gegangen werden. Kurzfristig könnte auch der Turniermodus und die Spieldauer der einzelnen Partien noch angepasst werden.

Das reizvolle Stadtderby zwischen Vilzing und Cham hätte auf der Sportanlage des TV Bodenwöhr am morgigen Samstag um 15:30 Uhr sicher einige Zuschauer angelockt. Daraus wird nun nichts, aufgrund der zu erwartenden Extremhitze wurde die Partie nun kurzfristig abgesagt. Der Regionalligist aus Vilzing wird daher am Samstag eine Trainingseinheit einlegen.

Am morgigen Samstag um 17 Uhr hätten sich der TSV Bogen und der TSV Oberschneiding duelliert - daraus wird nichts. In beiderseitigem Einvernehmen wurde die Partie abgesagt. "Am Mittwoch in Teisbach war es schon grenzwertig und abartig heiß, aber da war um 18:30 Uhr Anstoß. Am Wochenende soll es nun ja noch ein paar Grad heißer werden, und uhrzeitmäßig wäre es nicht anders möglich gewesen als 17 Uhr, also macht das keinen Sinn. Eventuell werden wir den Test gegen Oberschneiding nachholen, das entscheidet sich kurzfristig. Unsere Spieler haben für das Wochenende die Aufgabe bekommen, individuell an sich zu arbeiten. Am Montag geht`s dann wieder normal weiter", informiert Bogens Coach Max Bachl-Staudinger.



Der TV Hemau hätte am Sonntag um 15 Uhr in Straubing vorbeigeschaut, aber die Partie ist mittlerweile auch abgesagt. "Es ist Sommer, und wir spielen normal auch, wenn es heiß ist. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Spielern, Betreuern, Zuschauern etc. und deshalb wurde das Spiel abgesagt. Eventuell ergibt sich noch etwas zu einer anderen Uhrzeit, oder wir werden eine Trainingseinheit abhalten. Das wird jetzt kurzfristig entschieden! Und wenn`s nichts wird, dann ist es auch nicht schlimm. Wir werden es auch mal drei oder vier Tage ohne Fußball aushalten. Für uns geht`s ja eh am Mittwoch schon wieder mit dem Test gegen die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf weiter", lässt Straubings Sportlicher Leiter Thomas Gabler wissen.

Mit Ausschlafen wird es am Sonntag nix werden für die Kicker des SV Garham und der SpVgg Hankofen-Hailing. Um 9:30 Uhr steigt das Testspiel. Der Grund ist klar: Der Hitze soll aus dem Weg gegangen werden. "In der Wintervorbereitung hatten wir auch mal vormittags ein Spiel, weil einfach die Kunstrasenplätze meistens ausgebucht sind. Ansonsten muss ich aber weit in meiner Erinnerung kramen, wann ich zuletzt zu so einer frühen Uhrzeit auf dem Fußballplatz stand", schmunzelt Hankofens Trainer Tobias Beck, der erzählt, dass es auch die Überlegung gab, die Partie komplett abzusagen: "Allerdings starten wir ja schon in knapp drei Wochen am 16. Juli mit dem Eröffnungsspiel in Erlbach in die Saison. Wir können es uns daher fast nicht leisten, Testspiele abzusagen. Deshalb bin ich schon froh, dass wir mit Garham eine Lösung gefunden haben."