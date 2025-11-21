Absagen-Ticker: Diese Spiele können nicht stattfinden

Alle Jahre wieder: Im November werden bayernweit die Plätze zunehmend schwierig zu bespielen. Schaut dann auch noch wie in diesem Jahr zeitig der Winter vorbei, müssen einige Partien abgesagt werden. Das ist auch an diesem Wochenende der Fall. Wir halten euch per "Absagen-Ticker" auf dem Laufenden, welche Spiele im Verbandsbereich nicht stattfinden können. Der Artikel wird laufend aktualisiert: