– Foto: Volkhard Patten
Absagen-Ticker (26. - 30.11.): Diese Partien können nicht stattfinden
FuPa hält euch auf dem Laufenden, welche Spiele witterungsbedingt abgesagt werden müssen
Am kommenden ersten Adventswochenende stünde im Verbandsbereich der letzte offizielle Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm - die Betonung liegt auf stünde. Denn ein Blick aus dem Fenster reicht: Vielerorts wirbeln Flocken oder es regnet. Die kalten Temperaturen tun ihr Übriges. Man muss kein großer Prophet sein: Ähnlich wie vergangene Woche werden auch dieses Mal einige Partien ausfallen - oder sind bereits abgesagt. Wir halten euch per Absagen-Ticker wieder auf dem Laufenden. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert: