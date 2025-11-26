 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Absagen-Ticker (26. - 30.11.): Diese Partien können nicht stattfinden

FuPa hält euch auf dem Laufenden, welche Spiele witterungsbedingt abgesagt werden müssen

Am kommenden ersten Adventswochenende stünde im Verbandsbereich der letzte offizielle Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm - die Betonung liegt auf stünde. Denn ein Blick aus dem Fenster reicht: Vielerorts wirbeln Flocken oder es regnet. Die kalten Temperaturen tun ihr Übriges. Man muss kein großer Prophet sein: Ähnlich wie vergangene Woche werden auch dieses Mal einige Partien ausfallen - oder sind bereits abgesagt. Wir halten euch per Absagen-Ticker wieder auf dem Laufenden. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert:

Regionalliga Bayern
Fr, 28.11. 19:00 Uhr FC Memmingen - TSV Aubstadt abgs.

Landesliga Nordost
Mi, 26.11. 19:00 Uhr SC 04 Schwabach - SV Lauterhofen abgs.

