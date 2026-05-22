Absagen nach schwerem Unfall Ein Fußballer ist bei einem Unfall mit einer Straßenwalze schwer verletzt worden +++ SV Lörzenbach und SG Wald-Michelbach sagen ihre Heimspiele ab. von Markus Karrasch und Reiner Bohlander · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Im Fußballkreis Bergstraße sind die Begegnungen SG Wald-Michelbach - TSV Altheim (Gruppenliga) sowie SV Lörzenbach - FSG Bensheim (Kreisoberliga) abgesagt worden. Ein Fußballer, in beiden Vereinen vernetzt, hat sich bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Foto: Joaquim Ferreira

Bergstraße. Nach einem tragischen Arbeitsunfall eines Fußballers sind zwei für Pfingstsamstag geplante Spiele abgesagt worden. Der 29 Jahre alte Mann, der aus Lörzenbach stammt und aktuell für die SG Wald-Michelbach spielt, ist laut Polizeibericht in Erzbach (Odenwaldkreis) bei Asphaltierungsarbeiten mit einer Straßenwalze an einer Böschung umgekippt und anschließend von der Walze erfasst worden. Mit schweren Verletzungen wurde der Arbeiter mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er soll mittlerweile außer Lebensgefahr sein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Nachricht vom Unglück, das am Donnerstagvormittag geschah, machte in Spielerkreisen schnell die Runde. Obwohl er in Wald-Michelbach am Ball ist, seien doch viele Akteure des SV Lörzenbach weiter „nahe dran“ am Unfallopfer, wie SVL-Vorsitzender Stefan Jünger sagte. Von daher entschied der Kreisoberligist, das für Pfingstsamstag angesetzte Heimspiel gegen die FSG Bensheim abzusagen und dem Gegner die Punkte kampflos zukommen zu lassen. Ob die zweite Mannschaft der Lörzenbacher, die in der C-Liga in einer Spielgemeinschaft mit der KSG Mitlechtern am Ball ist, antritt, war laut Jünger am Freitagmittag noch unklar.

Die SG Wald-Michelbach hat sich ebenfalls entschlossen, im Gruppenliga-Heimspiel gegen die TS Ober-Roden, das sportlich aufgrund des geplanten Rückzuges in die A-Liga ohnehin unbedeutend wäre, nicht anzutreten. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kommen konnte, müsse noch geprüft werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurden die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt sowie die zuständige Berufsgenossenschaft in die weiteren Untersuchungen einbezogen.

Sportlich geht es in der Kreisoberliga Bergstraße es für Eintracht Bürstadt auf einmal wieder konkret um den zweiten Tabellenplatz. Nach der Niederlage des Zweiten SC Olympia Lorsch im Stadtderby und Gipfeltreffen bei Tabellenführer Tvgg Lorsch und dem eigenen 8:3-Erfolg bei der KSG Mitlechtern hat das Team von Denis Weiland bei noch zwei ausstehenden Spieltagen nur drei Punkte Rückstand auf Rang zwei. Ist die Eintracht am Ende punktgleich mit der Olympia, würde sie aufgrund des schlechteren direkten Vergleiches Dritter bleiben. Topspiel in Bürstadt: Tvgg Lorsch kommt Am Samstag, 15.15 Uhr, empfängt die Eintracht Spitzenreiter Tvgg Lorsch. Die Turner benötigen einen Punkt, um die Meisterschaft zu feiern. Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Bürstädter, hatte ja schon vor Wochen klar gemacht, dass der zweite Tabellenplatz ein absoluter Bonus für sein Team wäre.

„Wir fahren nach Bürstadt und wollen auch diese Begegnung für uns entscheiden. Damit hätten wir den Titel sicher. Nur auf einen Punkt zu spielen, liegt uns auch gar nicht“, sagt Martin Weinbach, der Coach des Tabellenführers. Der hofft in diesem Zusammenhang, dass seine Mannschaft an die Galavorstellung des letzten Spieltags anknüpfen kann. Da ließ man dem Sportclub Olympia im Stadtderby beim 3:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance. Eine ähnliche Vorstellung wird beim Tabellendritten nötig sein. Mit einem Sieg würde die Turnvereinigung aber auch dem Lokalrivalen Olympia Lorsch wertvolle Schützenhilfe leisten. Der möchte seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen, empfängt im zweiten Derby binnen einer Woche die SSG Einhausen (Samstag, 15 Uhr) und könnte mit einem Heimsieg die Weichen klar in Richtung Relegation stellen.

Noch theoretische Chancen auf Rang zwei hat der Vierte SG Unter-Abtsteinach. Das weiß auch Trainer Marcus Lauer: „Wir wollen unsere zwei Spiele natürlich gewinnen, wissen aber, dass ganz viel passieren muss.“ Das erste immerhin haben sie bereits 3:0 gewonnen, denn der Gegner am Samstag, FV Biblis, sagt ab. Es stünden nur neun Kicker zur Verfügung, hieß es von FV-Seite.