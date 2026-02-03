 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Absagen in der Oberliga: Auch ein Spiel am 15.02. ist betroffen

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf die anstehenden Nachholpartien.

von red · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marwin Wolf

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Nord
FC Viktoria
Klosterfelde
F.C. Hansa II
Tasmania

Drei Nachholspiele waren in der NOFV-Oberliga Nord angesetzt. Doch daraus wird nichts. Witterungsbedingt sind die Begegnungen FC Anker Wismar gegen TSG Neustrelitz (geplant am 06.02.2026 um 19.30 Uhr), SV Lichtenberg 47 gegen SG Dynamo Schwerin (geplant am 07.02.2026 um 13 Uhr), Berliner AK gegen FC Hansa Rostock II (geplant am 11.02.2026 um 19 Uhr) schon abgesagt. Auch das Match zwischen Berliner AK und Tennis Borussia Berlin, was eigentlich am 15.02.2026 um 13 Uhr stattfinden sollte, wurde ebenfalls jetzt schon abgesagt.

---

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 13:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
Abgesagt

---

Mi., 11.02.2026, 19:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
Abgesagt

---

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________