Absagen in der Oberliga: Auch ein Spiel am 15.02. ist betroffen

Drei Nachholspiele waren in der NOFV-Oberliga Nord angesetzt. Doch daraus wird nichts. Witterungsbedingt sind die Begegnungen FC Anker Wismar gegen TSG Neustrelitz (geplant am 06.02.2026 um 19.30 Uhr), SV Lichtenberg 47 gegen SG Dynamo Schwerin (geplant am 07.02.2026 um 13 Uhr), Berliner AK gegen FC Hansa Rostock II (geplant am 11.02.2026 um 19 Uhr) schon abgesagt. Auch das Match zwischen Berliner AK und Tennis Borussia Berlin, was eigentlich am 15.02.2026 um 13 Uhr stattfinden sollte, wurde ebenfalls jetzt schon abgesagt.
