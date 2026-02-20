Absagen-Flut nach Wintereinbruch: Der Überblick Schneefälle machen vielerorts den Vereinen einen Strich durch die Rechnung von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Es war leider abzusehen: Kräftige Schneefälle sind am Donnerstag über Bayern hinweggezogen und tauchten die Landschaften in dickes Weiß - freilich eher weniger geeignet für Freiluft-Fußball. Daher werden von den geplanten Nachholspielen im Verbandsbereich auch nur die wenigsten über die Bühne gehen können. Wir halten euch mit einem Überblick auf dem Laufenden:

Regionalliga Bayern FC Bayern II - SpVgg Unterhaching abgs.

VfB Eichstätt - TSV Schwaben Augsburg abgs.



Schon zum zweiten Mal fällt diese Partie den Witterungsverhältnissen zum Opfer. Ende November war das Match ursprünglich angesetzt. Beide Teams wärmten sich schon auf, als das Schiedsrichtergespann allen einen Strich durch die Rechnung machte: An einigen Stellen war der Platz gefroren, das Verletzungsrisiko war zu groß. Dieses Mal macht der Schnee eine Austragung unmöglich. Aktuell liegen 10 bis 15 Zentimeter von der weißen Pracht im Hirsch-Sportpark. FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen abgs.

Bayernliga Nord

SC Eltersdorf - SpVgg Bayern Hof abgs.

ATSV Erlangen - ASV Cham abgs.

ASV Neumarkt - SpVgg Weiden abgs.

FSV Stadeln - FC Coburg abgs.

Würzburger FV - TSV Neudrossenfeld abgs.

SC Großschwarzenlohe - SV Fortuna Regensburg abgs. >>>Es sieht so, als könnte einzig die Partien Eintracht Bamberg vs. FC Ingolstadt II über die Bühne gehen