Absagen-Flut im Odenwaldkreis

SECKMAUERN. Lediglich eines von sieben angesetzten Spielen auf Kreisebene fand unter der Woche statt. Ergiebiger Regen sorgte im ohnehin schon ausgedünnten Kreispokal und in der B-Liga für Spielausfälle.

Nur in der Kreisliga A wurde gespielt; der TSV Seckmauern II besiegte die KSG Vielbrunn mit 4:2 (3:2). Die Gruppenliga-Reserve erwischte einen Auftakt nach Maß: Luca Siebenlist (6.) und Benjamin Wüst (11.) brachten den TSV 2:0 in Front. In dem intensiv geführten Spiel gelang Jonas Chen (27.) der Anschlusstreffer. Nun war Vielbrunn am Drücker, markierte durch Roman Schiedlowski (31.) sogar den Ausgleich. Längst war bei den Gastgebern die Sicherheit dahin. Doch Niklas Lechner (43.) verwandelte kurz vor dem Seitenwechsel einen Foulelfmeter zur erneuten TSV-Führung. Auch danach war es eine offene Begegnung, wobei Seckmauerns Verteidigungslinie die Lage wieder in den Griff bekam. Das 4:2 von Maximilian Raitz (50.) hatte vorentscheidenden Charakter, auch wenn Vielbrunn Dampf machte. „Unser Sieg ist dennoch verdient“, meinte TSV-Sprecher Uli Wagner.