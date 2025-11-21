Absageflut in der KL Süd - Topduell im Pandurenpark findet statt

Anders als in der Nordstaffel der Kreisliga Amberg/Weiden, ist der offiziell das Sportjahr abschliessende 18. Spieltag der Kreisliga Süd bis zum Stand Freitagvormittag, 8.30 Uhr bis auf zwei Begegnungen zusammengeschrumpft, fünf der sieben geplanten Partien wurden wegen der widrigen Wetter- und den damit zusammenhängenden schlechten Platzverhältnissen schon abgesagt.
Gehen wir nun einfach mal davon aus, dass es in einem Spiel auf jeden Fall klappt. Da ein Kunstrasenplatz zur Verfügung steht, wird das Spitzenspiel im Raigeringer Pandurenpark sicherlich angepfiffen werden. Dabei hat der SVR (1./35) im Duell mit dem 1. FC Rieden (3./31) noch vor der Winterpause die Chance, einen der ärgsten Verfolger weiter zu distanzieren. Die weiteren Mitstreiter der Kratzer-Crew am oberen Rand der Tabelle können ihrerseits nichts tun, um die Spannung aufrecht zu halten. Sie sind gezwungenermaßen dazu verdammt, zuzuschauen, was im Amberger Ortsteil passiert.
Die Teams am untere Ende des Klassements können - auch sie sind von den Spielabsetzungen betroffen - nichts mehr dafür tun, um ihre mißliche Situation noch vor dem Jahreswechsel zu verbessern. Sowohl der SV Köfering (14./7), als auch der ASV Haselmühl (13./11) und schließlich der SC Luhe-Wildenau (12./15) überwintern damit auf einem Abstiegsplatz.
Stand jetzt, wird neben der Partie in Rieden auch in Schmidmühlen gespielt, Gegner des SVS (9./22) ist in einem Mittelfeld- und Tabellennachbarduell der FV Vilseck (8./22.)
Sollten die beiden Spiele - oder nur eines - dennoch noch abgesagt werden, wird der "oberpfälzer Absagenticker" von FuPa informieren, dieser wird ständig aktualisiert.
Das Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin ist offen.
Nachdem beide Mannschaften ihre letzten Begegnungen wegen Unbespielbarkeit des Platzes (Raigering in Köfering/Rieden gegen Königstein) nicht bestreiten konnten, kommt es am Samstag um 14.30 Uhr im Pandurenpark zum Showdown, wenn der Tabellenführer SV Raigering den Drittplatzierten aus Rieden empfängt. Der Spitzenreiter musste zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Hirschau und dem 1:1-Remis gegen den TuS Rosenberg etwas Federn lassen, konnte aber im Spiel dazwischen dem Tabellenzweiten TSV Königstein mit einem überlegenen 4:0-Erfolg eindrucksvoll die Grenzen aufzeigen. Der Primus der Liga nimmt in dieser Partie klar die Favoritenrolle ein. Man verfügt nicht nur über die beste Abwehr (17 Gegentore), sondern hat bisher 4 Zähler mehr auf dem Konto als die Vilstaler und auch der Hinspielerfolg in Rieden fiel mit 3:0 sehr deutlich aus. Besonders gefährlich in den Reihen der Elf von Martin Kratzer sind die beiden jungen Goalgetter Timo Rubenbauer und Elias Segerer, die beide schon jeweils 10 Saisontreffer auf ihr Konto gutschreiben konnten. Die Scheibel-Truppe scheiterte überraschend nach dem hart erkämpften 0:0 in Hirschau im Nachholspiel gegen den SV Freudenberg (1:3) und beendete somit eine Serie von zehn unbesiegten Partien in Folge. In Raigering wartet eine sehr schwere Aufgabe, allerdings geht der 1. FC Rieden auch zum allerersten Mal nicht als Favorit in eine Begegnung. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)
Riedens Coach Bernd Scheibel: „Am Samstag geht es zum starken Spitzenreiter nach Raigering. Nach dem Remis in Hirschau und der letzten Niederlage gegen Freudenberg müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen und an unsere absolute Leistungsgrenze gehen. Das ist eines der wenigen Saisonspiele, wo wir der Underdog sind. Ich bin gespannt, wie meine Mannschaft mit der Situation umgehen wird.“
Aller Wahrscheinlichkeit auf Kunstrasen, hat die Kratzer-Elf den festen Willen, mit einem Dreier das Jahr abzuschliessen. Dieser wäre gleich doppelt wichtig, denn einmal könnte man den Keil zum letztjährigen Vizemeister sieben Zähler dick machen, andererseits würde man nach einer bislang beeindruckend verlaufenden Spielzeit den Punkt auf das i setzen und mit einem angemessenen Jahresabschluß natürlich auf der "Pole" überwintern. Die Zeichen stehen also auf Sieg, wie SVR-Coach Martin Kratzer auch in seinem Statement erklärt:
"Zum Jahresabschluß treffen wir auf die sicherlich stärkste Kontermannschaft in der Liga mit sehr starken Einzelspielern in der Offensive. Stets durch ihren guten Trainer top eingestellt und vorbereitet, werden sie deshalb versuchen, nach Ballgewinn sehr schnell nach vorne zu spielen. Für uns steht fest, dass wir in allen Mannschaftsteilen einen guten Tag brauchen. Wenn wir den haben, werden wir Lösungen in der Defensive und Offensive finden. Freuen uns riesig darauf, im letzten Spiel vor der Winterpause ein Heimspiel zu haben und die Möglichkeit zu bekommen, uns mit einem Sieg vom Gegner abzusetzen".
Zwei punktgleiche Tabellennachbarn im direkten Duell. Das Momentum spricht dabei für die Heimelf, die nach zehn Punkten aus den letzten vier Partien vor Selbstbewußtsein strotzt. Anders die Gäste, bei denen nach zwei Einbußen in Folge der "Aufzug nach oben" gestoppt wurde. Hier wie dort, wird man nocheinmal alles raushauen, was vor der verdienten Winterpause noch im Tank ist.
"Wir haben nochmal ein Heimspiel, bevor es in die Winterpause geht. Natürlich wollen wir das Spiel positiv bestreiten, werden dafür aber nochmal alle Kräfte bündeln und geschlossen als Team eine gute Leistung auf den Platz bringen müssen, um zu punkten. Vilseck hat eine gute Mannschaft, ich erwarte ein ausgeglichenes und intensives Spiel", sagt SVS-Spielertrainer Alex Greger.
"Letztes Spiel des Jahres und das gegen einen Gegner, der wahrscheinlich gerade seine beste Phase der Saison hat. Wir hingegen müssen nach zwei Niederlagen in Folge unbedingt wieder punkten, um mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen. Deshalb werden wir nochmal richtig zusammenlangen und alles raushauen", so Gästetrainer Tobi Graßler.
