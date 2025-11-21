Absageflut in der KL Süd - Topduell im Pandurenpark findet statt

Nachdem beide Mannschaften ihre letzten Begegnungen wegen Unbespielbarkeit des Platzes (Raigering in Köfering/Rieden gegen Königstein) nicht bestreiten konnten, kommt es am Samstag um 14.30 Uhr im Pandurenpark zum Showdown, wenn der Tabellenführer SV Raigering den Drittplatzierten aus Rieden empfängt. Der Spitzenreiter musste zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Hirschau und dem 1:1-Remis gegen den TuS Rosenberg etwas Federn lassen, konnte aber im Spiel dazwischen dem Tabellenzweiten TSV Königstein mit einem überlegenen 4:0-Erfolg eindrucksvoll die Grenzen aufzeigen. Der Primus der Liga nimmt in dieser Partie klar die Favoritenrolle ein. Man verfügt nicht nur über die beste Abwehr (17 Gegentore), sondern hat bisher 4 Zähler mehr auf dem Konto als die Vilstaler und auch der Hinspielerfolg in Rieden fiel mit 3:0 sehr deutlich aus. Besonders gefährlich in den Reihen der Elf von Martin Kratzer sind die beiden jungen Goalgetter Timo Rubenbauer und Elias Segerer, die beide schon jeweils 10 Saisontreffer auf ihr Konto gutschreiben konnten. Die Scheibel-Truppe scheiterte überraschend nach dem hart erkämpften 0:0 in Hirschau im Nachholspiel gegen den SV Freudenberg (1:3) und beendete somit eine Serie von zehn unbesiegten Partien in Folge. In Raigering wartet eine sehr schwere Aufgabe, allerdings geht der 1. FC Rieden auch zum allerersten Mal nicht als Favorit in eine Begegnung. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)

Riedens Coach Bernd Scheibel: „Am Samstag geht es zum starken Spitzenreiter nach Raigering. Nach dem Remis in Hirschau und der letzten Niederlage gegen Freudenberg müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen und an unsere absolute Leistungsgrenze gehen. Das ist eines der wenigen Saisonspiele, wo wir der Underdog sind. Ich bin gespannt, wie meine Mannschaft mit der Situation umgehen wird.“

Aller Wahrscheinlichkeit auf Kunstrasen, hat die Kratzer-Elf den festen Willen, mit einem Dreier das Jahr abzuschliessen. Dieser wäre gleich doppelt wichtig, denn einmal könnte man den Keil zum letztjährigen Vizemeister sieben Zähler dick machen, andererseits würde man nach einer bislang beeindruckend verlaufenden Spielzeit den Punkt auf das i setzen und mit einem angemessenen Jahresabschluß natürlich auf der "Pole" überwintern. Die Zeichen stehen also auf Sieg, wie SVR-Coach Martin Kratzer auch in seinem Statement erklärt:

"Zum Jahresabschluß treffen wir auf die sicherlich stärkste Kontermannschaft in der Liga mit sehr starken Einzelspielern in der Offensive. Stets durch ihren guten Trainer top eingestellt und vorbereitet, werden sie deshalb versuchen, nach Ballgewinn sehr schnell nach vorne zu spielen. Für uns steht fest, dass wir in allen Mannschaftsteilen einen guten Tag brauchen. Wenn wir den haben, werden wir Lösungen in der Defensive und Offensive finden. Freuen uns riesig darauf, im letzten Spiel vor der Winterpause ein Heimspiel zu haben und die Möglichkeit zu bekommen, uns mit einem Sieg vom Gegner abzusetzen".