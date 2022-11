Absage: Wuppertal-Spiel in Ahlen fällt aus Regionalliga West: Das für Samstag angesetzte Spiel des Wuppertaler SV bei Rot Weiss Ahlen fällt aus.

"Der Rasen im Wersestadion ist nach einem starken Regenfall von der Stadt gesperrt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In diesem Jahr wäre der 17. Dezember 2022 ein möglicher, hier müssten allerdings beide Vereine zustimmen", lautet die Mitteilung von Rot Weiss Ahlen auf der vereinseigenen Homepage. Damit ist klar, dass die Begegnung zwischen den Rot-Weissen und dem stark aufspielenden Wuppertaler SV am Samstag definitiv nicht über die Bühne gehen wird.

Mit dem 17. Dezember nennt Ahlen allerdings einen möglichen Nachholtermin, betont jedoch gleichzeitig, dass beide Vereine diesem Termin zustimmen müssten. Die Frage, ob der Rasen am 17. Dezember in einem besseren Zustand ist, dürfte mehr als fraglich sein, zumal die Stadt Ahlen in der Vergangenheit bereits mehrfach mit kurzfristigen Sperrungen des Rasenplatzes für Spielabsagen in der Regionalliga gesorgt hat. Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Winterfahrplan des WSV. Da zu diesem Zeitpunkt bereits keine Spiele mehr sind, haben die Spieler frei und sind im Urlaub.