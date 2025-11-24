Absage vom Sonntag: Nachholtermine stehen fest

Wie die FLF am Montagnachmittag mitteilte, wurden die Nachholtermine für das Gros der am Sonntag abgesagten Partien festgelegt. Mit wenigen Ausnahmen werden die meisten Spiele von der BGL Ligue bis zur 3.Division am Mittwoch, den 3.Dezember zur Austragung kommen.

Wegen bereits am 5.12. stattfindender Partien von Teams aus dem 2.Bezirk der 1.Division werden insgesamt vier Begegnungen des 13.Spieltages dieser Liga erst am 10.Dezember nachgeholt.