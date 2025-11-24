 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Das Nachholspiel City - Rümelingen (EP) wurde wegen einer nicht zugelassenen Flutlichtanlage noch nicht neu angesetzt
Das Nachholspiel City - Rümelingen (EP) wurde wegen einer nicht zugelassenen Flutlichtanlage noch nicht neu angesetzt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Absage vom Sonntag: Nachholtermine stehen fest

Am 3. und 10.Dezember werden die ausgefallenen Partien nachgeholt

Wie die FLF am Montagnachmittag mitteilte, wurden die Nachholtermine für das Gros der am Sonntag abgesagten Partien festgelegt. Mit wenigen Ausnahmen werden die meisten Spiele von der BGL Ligue bis zur 3.Division am Mittwoch, den 3.Dezember zur Austragung kommen.

Wegen bereits am 5.12. stattfindender Partien von Teams aus dem 2.Bezirk der 1.Division werden insgesamt vier Begegnungen des 13.Spieltages dieser Liga erst am 10.Dezember nachgeholt.

Aufgrund nicht zugelassener Flutlichtanlagen wurden die Spiele Luxemburg City - Rümelingen in der Ehrenpromotion und Nörtzingen - Küntzig im 2.Bezirk der 2.Division noch nicht neu angesetzt. Die Daten der neu angesetzten Partien wurden auf FuPa bereits angepasst.

Paul KrierAutor