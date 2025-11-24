Absage vom Sonntag: Nachholtermine stehen fest

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie die FLF am Montagnachmittag mitteilte, wurden die Nachholtermine für das Gros der am Sonntag abgesagten Partien festgelegt. Mit wenigen Ausnahmen werden die meisten Spiele von der BGL Ligue bis zur 3.Division am Mittwoch, den 3.Dezember zur Austragung kommen.
Wegen bereits am 5.12. stattfindender Partien von Teams aus dem 2.Bezirk der 1.Division werden insgesamt vier Begegnungen des 13.Spieltages dieser Liga erst am 10.Dezember nachgeholt.
Aufgrund nicht zugelassener Flutlichtanlagen wurden die Spiele Luxemburg City - Rümelingen in der Ehrenpromotion und Nörtzingen - Küntzig im 2.Bezirk der 2.Division noch nicht neu angesetzt. Die Daten der neu angesetzten Partien wurden auf FuPa bereits angepasst.