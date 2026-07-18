Absage & Abbruch zum Landesliga-Auftakt – FCK feiert Traumstart

Nichts geht hier: Das Spiel zwischen dem 1. SC Feucht und Aufsteiger Herzogenaurach wurde gar nicht erst angepfiffen. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Der Aufsteiger Kalchreuth feierte im ersten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte einen 2:1-Erfolg beim TSV Buch. Während die Almkicker jubeln durften, fiel der Spieltag am Freitag ins Wasser: Unwetter sorgte für einen Spielabbruch und eine Absage.

Historischer Abend für die Almkicker: Der FC Kalchreuth hat sein allererstes Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte gewonnen und beim TSV Nürnberg-Buch einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert. Vor einer stattlichen Derby-Kulisse überzeugte der Aufsteiger von Beginn an und dominierte die erste Hälfte.

„Dafür, dass es für viele das erste Landesliga-Spiel vor einer solchen Kulisse war, war das schon sehr dominant von uns“, bilanzierte FCK-Coach Christian Held. Die verdiente Belohnung war das 1:0 per Strafstoß kurz vor der Pause. Buchs Sportlicher Leiter Martin Siebentritt sah das ähnlich : „Zu dem Zeitpunkt war die Führung absolut verdient. Wir waren viel zu passiv.“ Einziges Manko aus FCK-Sicht bis dahin: Die Gäste versäumten es, noch mehr Kapital aus ihrer Dominanz zu schlagen.

Nach dem Seitenwechsel zollte Kalchreuth dem eigenen Tempo Tribut. Dennoch kam der Liga-Neuling zu Hochkarätern, ließ diese aber aus.„Das wird zukünftig der Unterschied in dieser Liga sein: Man muss diese Dinger nutzen, um Spiele zuzumachen“, mahnte Held. Die Strafe folgte prompt: Nach einem Luftloch in der FCK-Defensive stellte Buchs Lukas Wagner auf 1:1. Im Anschluss entwickelte sich ein offenes Spiel.

Das 2:1 fiel schließlich durch eine Kalchreuther Stärke: Nach einer Ecke besorgte Dominik Hofmann die erneute Führung. „Es ist beachtlich, wie wir zurückgekommen sind. Ein Standard war schon letztes Jahr unsere große Stärke“, kommentierte Held. In der dramatischen Nachspielzeit rettete einmal das Alu und mit Janik Engelhart ein „überragender Keeper“ den Dreier. „Am Ende ist es egal wie: Hauptsache den Auftakt gewonnen. Da kann man nur zufrieden sein“, so Held.

Wetter sorgt für Spielabbrüche bei Start der Landesliga Nordost

Weniger Glück hatten die Landesliga-Konkurrenten am Freitagabend: Die Partien zwischen dem ATSV Erlangen und der SpVgg Jahn Forchheim sowie dem 1. SC Feucht gegen Kalchreuths Mitaufsteiger FC Herzogenaurach fielen dem Wetter zum Opfer.