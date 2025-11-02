Absage mit Ansage – Stadt Krefeld stolpert über Planungschaos

Ein unglückliches Zusammenspiel der beiden Komponenten also? Selbst den größten Optimisten hätte beim Blick auf die Ansetzungen klar sein müssen, dass es drei Tage nach dem Finaltag ziemlich schwer sein dürfte, dort vernünftig Fußball zu spielen – auch bei besserem Wetter. Insofern war das geplante Freitagabendspiel des KFC ohnehin ein kühner Traum. KFC-Trainer Julian Stöhr jedenfalls war schon nach dem Spiel in Hilden, als er Bilder aus der Grotenburg gezeigt bekommen hatte, von einer Absage ausgegangen. Und dann kamen ja noch zwei Spiele. Diese chaotische Planung in Krefeld fällt Stadt und Verein nun auf die Füße.

Unklar ist, inwieweit sich der Rasen in diesen zwei Wochen überhaupt so weit erholen kann, dass dort in den kommenden Wochen und Monaten vernünftig Fußball gespielt werden kann. Für den KFC Uerdingen wäre das eine enorme Hypothek für den weiteren Saisonverlauf. Schließlich ist der KFC ein Team, das lieber Fußball spielen als Fußball arbeiten möchte. Klar ist hingegen, dass der KFC sich mit diesem Acker wird arrangieren müssen. „Ein kompletter Austausch des Rasens ist generell nicht vorgesehen. Damit wären Kosten im sechsstelligen Bereich verbunden“, schreibt die Stadt.