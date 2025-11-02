Absage mit Ansage – Stadt Krefeld stolpert über Planungschaos

Nach knapp einem Drittel einer Saison hat eine Tabelle schon eine gewisse Aussagekraft. Wenn dann also der Spitzenreiter auf den Tabellendritten trifft, darf man guten Gewissens von einem Topspiel sprechen. Von einem Spiel, das einen würdigen Rahmen verdient hat. Ein solcher war für die Partie des KFC Uerdingen, der in der Oberliga Niederrhein am Freitagabend auf das fünf Punkte entfernte Ratingen 04/19 treffen sollte, auch angedacht. Flutlicht, 1500 Zuschauer plus X in der Grotenburg und zwei Mannschaften auf dem Rasen, die beide momentan ganz gut drauf sind. Doch dann wurde der Stecker gezogen – und zwar mit Ansage.
Bei diesem Satz mag manch einer an den Flutlichtausfall beim Pokalspiel gegen den MSV Duisburg denken, doch in diesem Fall ist es nur der sprichwörtliche Stecker, den die Stadt Krefeld am Mittwochmittag gezogen hat. Der Rasen in der Grotenburg wurde nach einer Platzbegehung als unbespielbar eingestuft, der Platz direkt für zwei Wochen gesperrt. Für den KFC resultiert daraus nicht nur der Spielausfall, sondern auch das Wegbrechen der Haupttrainingsstätte.
Doch wieso ist ein Rasenplatz im Oktober bereits unbespielbar? Dass so etwas in den Wintermonaten gerade im Amateurfußball vorkommen kann, ist hinlänglich bekannt. Doch zu diesem frühen Zeitpunkt? Auf den ersten Blick überraschend. Auf den zweiten aber keineswegs. Vielmehr ist diese Spielabsage eine mit Ansage gewesen.
Da ist zum Einen das unbeständige Wetter der vergangenen Tage. Regenschauer reihte sich an Regenschauer. Wenn es mal kurz so aussah, als könnte ein nasser Rasen trocknen, setzte direkt der nächste Schauer ein. Nicht die perfekten Bedingungen für einen Naturrasenplatz, auf dem am Freitagabend 22 Fußballer dem runden Leder hinterherjagen sollten. Zum anderen war da die zusätzliche Belastung durch eine andere Sportart. Am Samstag und am Dienstag fanden in der Grotenburg jeweils zwei American Football-Spiele statt, das Final-Four der Europameisterschaft. Das hätte den Verantwortlichen der Stadt auch zu denken geben sollen. Oder zumindest können.
Klar, in Krefeld ist ein Wechsel von Fußball auf American Football und wieder zurück kein einmaliger Vorgang. Schließlich trägt nicht nur der KFC Uerdingen seine Heimspiele in der Grotenburg aus, sondern auch die in der GFL2 spielenden Krefeld Ravens. Doch die Saison läuft vornehmlich in den Sommermonaten und ist schon einige Zeit beendet. „Die Pflege sowie die Vorbereitung des Rasens für den Wechsel zwischen American Football und Fußball erfolgen stets effizient, sodass sich der Rasen gut erholen kann“, hatte die Stadt Krefeld vor der Football-EM noch zuversichtlich mitgeteilt. Doch da sind die Pausen zwischen den Spielen länger und es ist ein Football-Spiel, das ausgetragen wird, nicht vier innerhalb von vier Tagen.
Ist die Stadt Krefeld sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen? Diese Auffassung haben zumindest einige Fans, die sie in den sozialen Medien kundgetan haben. „Das war ja gar nicht abzusehen, dass mehrere Footballspiele in kurzer Zeit im Herbst den Platz zerstören“, schreibt ein User mit einer gehörigen Portion Ironie.
Schaut man sich den Rasen an, so ist nicht nur die Mitte des Platzes, wo sich die meisten Spieler während eines Footballspiels aufhalten, betroffen, sondern vor allem die Außenbahn in Richtung Haupttribüne. Da das Footballspielfeld schmaler ist als das Fußballfeld, stehen dort Wechselspieler und Trainerteams. Zudem war dort alles mit einer Folie abgedeckt.
Die Stadt Krefeld möchte das Final Four allerdings nicht verantwortlich machen für die notwendige Sperrung des Platzes. Vielmehr sei es das Wetter, das dafür gesorgt habe. „Die Sperrung des Naturrasens in der Grotenburg ist in erster Linie eine Folge des regnerischen Wetters der vergangenen Tage. Auch ohne die Football-Spiele wäre der Rasen voraussichtlich nicht bespielbar gewesen. Nun kam die Belastung durch die Spiele hinzu, zumal es teilweise auch während der Begegnungen geregnet hat“, schreibt die Stadt auf Anfrage.
Ein unglückliches Zusammenspiel der beiden Komponenten also? Selbst den größten Optimisten hätte beim Blick auf die Ansetzungen klar sein müssen, dass es drei Tage nach dem Finaltag ziemlich schwer sein dürfte, dort vernünftig Fußball zu spielen – auch bei besserem Wetter. Insofern war das geplante Freitagabendspiel des KFC ohnehin ein kühner Traum. KFC-Trainer Julian Stöhr jedenfalls war schon nach dem Spiel in Hilden, als er Bilder aus der Grotenburg gezeigt bekommen hatte, von einer Absage ausgegangen. Und dann kamen ja noch zwei Spiele. Diese chaotische Planung in Krefeld fällt Stadt und Verein nun auf die Füße.
Unklar ist, inwieweit sich der Rasen in diesen zwei Wochen überhaupt so weit erholen kann, dass dort in den kommenden Wochen und Monaten vernünftig Fußball gespielt werden kann. Für den KFC Uerdingen wäre das eine enorme Hypothek für den weiteren Saisonverlauf. Schließlich ist der KFC ein Team, das lieber Fußball spielen als Fußball arbeiten möchte. Klar ist hingegen, dass der KFC sich mit diesem Acker wird arrangieren müssen. „Ein kompletter Austausch des Rasens ist generell nicht vorgesehen. Damit wären Kosten im sechsstelligen Bereich verbunden“, schreibt die Stadt.