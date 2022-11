Platz gesperrt! infolge der andauernden Regenfälle zuletzt kann auf der Sepp-Endres-Sportanlage nicht mehr gespielt werden. – Foto: Marco Scheder

Absage? Keine Absage? Das unwürdige Ende des Fußballjahres 2022 21. Spieltag in der Bayernliga Nord: Die kalte Jahreszeit lässt ein positives Jahr unwürdig enden +++ Absagen in Kornburg, Würzburg, Bamberg, Donaustauf und Gebenbach +++

Corona war gestern. Und darüber ist jeder froh. Die in den letzten Zügen liegende Pandemie hat die bisherige Saison in der Bayernliga Nord verschont. Kein Spiel musste bisher wegen Covid abgesagt bzw. verlegt werden. Eigentlich müsste man deshalb zufrieden auf die bisherige Spielzeit zurückblicken. Wenn da nicht der Jahresabschluss in Form des 21. Spieltages wäre. Schon in der vergangenen Woche war Petrus der entscheidende Mann, als es darum ging, ob gespielt werden kann - oder eben nicht.

Und auch rund um den 1. Advent ist der Blick der Verantwortlichen wieder gen Himmel gerichtet. Kommt da noch was runter? Wie viel kommt runter? In welcher Form kommt es runter? Gefroren? Die kalte Jahreszeit mit Regen und vielerorts Schnee bestimmt das Geschehen in Franken und der Oberpfalz. So gut wie jede der neun Partien am kommenden Wochenende waren auf Nachfrage bei den Vereinen Mitte der Woche gefährdet - aufgrund von gefrorenen, schneebedeckten, tiefen, durchnässten und gar überschwemmten Plätzen. Das Bamberg-Derby (FuPa berichtete gesondert) fällt aus. Auch in Kornburg, Würzburg, Gebenbach und Donaustauf kann nicht gespielt werden. Und, das ist das traurige an der Situation: Im schlimmsten Fall ist die Austragung einer Partie bis kurz vor Anpiff fraglich. Ein kurzer heftiger Schnee- oder Regenschauer reicht, und alle Mühen waren vergebens. Ein unwürdiges Ende des Fußballjahres - an dem, und das muss betont werden, die jeweiligen Heimvereine keine Schuld haben. Vielmehr eine höhere Macht.

"Man erkennt auf dem Bild nicht viel, aber es ist überall sumpf": Beschreibt DJK-Trainer Kai Hempel den Zustand des Rasenfeldes in Gebenbach. – Foto: Kai Hempel

Die gewohnten Vorberichte der übriggebliebenen Partien des 21. Spieltag:

Heute, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 19:00 live PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Bisher haben wir eine gute, aber keine sehr gute Runde gespielt. Wir hatten immer wieder auch Schwankungen in unseren Leistungen, die uns Punkte gekostet haben. So auch im Hinspiel in Weiden, als wir die erste Halbzeit verschlafen und das Spiel schließlich mit 3:1 verloren haben. Daher müssen wir auch in dieses Spiel mit voller Konzentration gehen." Personal: Bei den Quecken fallen weiterhin Alexander Piller (muskuläre Probleme), Tugay Akbakla und Patrick Ort (beide Knieverletzungen) aus. Tobias Schaffors fehlt am Freitag berufsbedingt. Hinter den Einsätzen von Kevin Bär (Sprunggelenksverletzung) und Manfred Strobel (Wade) stehen Fragezeichen. Rüdiger Hügel (Sportlicher Leiter, Weiden): "Wir fahren logischerweise als klarer Außenseiter nach Eltersdorf. Vielleicht war es sogar gut, dass wir die vergangenen beiden Wochen nicht gespielt haben. So liegen die brisanten Wochen der Niederlagen etwas weiter zurück. Es blieb Zeit für Aufbauarbeit. Wir haben den Jungs deutlich gemacht, dass sie den Kopf hochnehmen sollen. Alles in allem werden wir versuchen, das Beste aus der Partie zu machen." Personal: Moritz Zeidler laboriert an einer Bauchmuskelzerrung, Erol Özbay an einer Bänderdehnung. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung.

In Regensburg kann gespielt werden: Die Zweitliga-Reserve weicht auf den Kunstrasen aus. – Foto: Florian Würthele

Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Wenn wir gegen Großbardorf mit der gleichen Einstellung und Intensität wie gegen Feucht spielen, bin ich guter Dinge, dass wir die Sieglos-Serie beenden können. Darauf arbeitet der verbliebene Kader geschlossen hin." Personal: Es fehlen: Maximilian Humpenöder, Paul Häfner, Marius Wiederer, Jonas Münzberg, Vincent Held, Maximilian Kaiser und Shawn Hilgert. Andreas Lampert (Sportvorstand, Großbardorf): "Wenn ich an Geesdorf denke, dann kommt das denkwürdige Hinspiel wieder hoch. Damals haben wir nach langer Unterbrechung auf dem Trainingsplatz fertiggespielt und noch das 2:2 kassiert haben. Geesdorf hat mittlerweile viele gute Spiele bestritten und es wird für uns dort definitiv nochmal eine Herausforderung, bestmöglich zu bestehen, bevor wir dann am 3. Dezember Zuhause das Jahr 2022 sportlich positiv beenden wollen." Personal: Wie in den Vorwochen.

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Im Heimspiel gegen SC Feucht wollen wir proaktiv das Spiel gestalten, mit dem Ziel, dieses zu gewinnen." Personal: Taeho Kim und Donlan Osei-Tutu fehlen verletzt. Florian Schlicker (Trainer, Feucht): "Wir wollen das Positive aus dem Spiel gegen Geesdorf mitnehmen. Vor allem offensiv konnten wir uns eine Vielzahl von Tormöglichkeiten sauber erspielen. Im Umkehrschluss müssen wir gegen die starke Offensive von Regensburg in Sachen Robustheit und Zweikampfführung eine Schippe drauf legen, um dort Zählbares entführen zu können." Personal: Die Lage ist nicht rosig. Wer spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Morgen, 14:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt TSV Abtswind TSV Abtswind 14:00 PUSH