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Ligabericht
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Absage in Okriftel kommt TSV Steinbach II nicht gelegen
Teaser VL MITTE: +++ Germania Okriftel verzichtet aus Personalmangel auf das Spiel gegen die Steinbacher Zweite. Dem Team von Trainer Niklas Karcher passt das nicht in den Kram +++
Wetzlar. Die für Samstag angesetzte Partie der Fußball-Verbandsliga Mitte zwischen dem FC Germania Okriftel und dem TSV Steinbach Haiger II ist kurzfristig ausgefallen. Die bereits seit Wochen als Absteiger feststehende Germania sagte die Begegnung ab. Die Partie wird dadurch mit 3:0 zugunsten der Steinbacher gewertet.