Absage in Lauingen-Bornum: Heeseberg beendet das Fußballjahr früher

Das für Sonntag angesetzte Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Lauingen-Bornum und dem FC Heeseberg findet nicht statt. Wie Trainer Christian Baethge bestätigte, wurde die Partie abgesagt und damit das Fußballjahr für seine Mannschaft vorzeitig beendet. „Ich wollte erstmal abklären, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Wir haben jetzt die Bestätigung, dass es am Wochenende nicht stattfindet“, erklärte Baethge.
Für den FC Heeseberg bedeutet dies den direkten Übergang in die Winterpause – einige Tage früher als geplant. „Von daher gehen wir jetzt in die Winterpause“, so Baethge.
Der FCH verabschiedet sich damit mit 17 Punkten aus 14 Spielen in die spielfreie Zeit. Die Mannschaft kann nun regenerieren, Kräfte sammeln und sich auf die Rückrunde vorbereiten, in der es darum gehen wird, konstant Punkte zu sammeln und sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren.