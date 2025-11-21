– Foto: Thomas Rinke

Absage in Lauingen-Bornum: Heeseberg beendet das Fußballjahr früher Das Auswärtsspiel des FC Heeseberg beim SV Lauingen-Bornum wurde abgesagt. Trainer Christian Baethge bestätigt das vorzeitige Saisonende vor der Winterpause.

Das für Sonntag angesetzte Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Lauingen-Bornum und dem FC Heeseberg findet nicht statt. Wie Trainer Christian Baethge bestätigte, wurde die Partie abgesagt und damit das Fußballjahr für seine Mannschaft vorzeitig beendet. „Ich wollte erstmal abklären, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Wir haben jetzt die Bestätigung, dass es am Wochenende nicht stattfindet“, erklärte Baethge.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr SV Lauingen-Bornum Lauingen FC Heeseberg Heeseberg Abgesagt Für den FC Heeseberg bedeutet dies den direkten Übergang in die Winterpause – einige Tage früher als geplant. „Von daher gehen wir jetzt in die Winterpause“, so Baethge.