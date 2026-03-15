Absage in Fuldatal – findet Bosporus aus dem Formtief?

Wenn der Elfte den Fünfzehnten empfängt, ist die Richtung eindeutig: Es geht um Luft im Abstiegskampf. Rothwesten steht bei 23 Punkten, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bei 15 – der Gastgeber könnte sich mit einem Sieg vorerst etwas absetzen, während die SG WBO dringend verkürzen muss. Gerade in einer Liga mit möglicherweise fünf Absteigern bekommen solche direkten Duelle früh Endspielcharakter.

Keine Umwege gehen

Die Großenritter empfangen mit dem SV Espenau das Schlusslicht. Baunatal steht im gesicherten Mittelfeld, Espenau hat nach 18 Spielen erst vier Punkte und die mit Abstand schwächste Bilanz der Liga. Für die Gastgeber ist es deshalb ein Pflichtspiel im besten Sinne: Wer sich nach unten keine neuen Sorgen machen will, muss solche Heimspiele ziehen.

Die SG Reinhardshagen geht als Siebter in dieses Heimspiel und hat die Chance, Hertingshausen weiter hinter sich zu lassen. Die Gäste liegen mit 28 Punkten nur drei Zähler zurück und könnten mit einem Auswärtssieg direkt aufschließen. Weil beide Teams in der erweiterten Mittelfeldzone unterwegs sind, ist das ein Spiel um Ordnung und Anschluss zugleich.

Formduell im oberen Mittelfeld

Heute, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 15:30 live PUSH

Der TSV Wolfsanger hat sich nach dem 2:1 in Holzhausen auf Rang sechs vorgeschoben und gehört laut Formtabelle zu den stärkeren Teams der Liga. Kaufungen hat nach dem 4:0 in Hertingshausen und dem 2:1 gegen Rothwesten ebenfalls Rückenwind und ist bis auf 29 Punkte geklettert. Das Duell verspricht daher mehr als nur Mittelfeldverwaltung – hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerade in Bewegung sind. Reaktion oder nächster Dämpfer?

Der FC Bosporus Kassel hat aus den vergangenen beiden Spielen keinen Punkt geholt und ist nach den Niederlagen in Hombressen und gegen Wilhelmshöhe spürbar unter Druck geraten. Gegen Holzhausen/Reinhardswald, das mit 19 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf steckt, geht es deshalb nicht nur um drei Punkte, sondern auch um eine sportliche Antwort. Bosporus braucht den Sieg, um den Kontakt nach oben nicht ganz zu verlieren – Holzhausen braucht ihn, um unten nicht tiefer hineingezogen zu werden. Spielausfälle