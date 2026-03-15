 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Absage in Fuldatal – findet Bosporus aus dem Formtief?

22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

von Jan Gundlach · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

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Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TSV Wolfsang
TusPo Greben

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bringt gleich mehrere Partien mit Gewicht. TuSpo 1912 Rengershausen hat spielfrei und schaut von oben zu, dahinter kann TSG Sandershausen im direkten Duell mit FSC Lohfelden Druck auf Platz eins machen. Im Tabellenkeller sind die Linien ebenfalls klar: Für SG Hombressen/Udenhausen, TSG Wilhelmshöhe, VfL Wanfried und SV Espenau wird jeder Zähler wertvoller.

Letzte Chance für Lohfelden?

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
15:00live

Die TSG Sandershausen ist erster Verfolger von Spitzenreiter Rengershausen und darf sich im Titelrennen kaum einen Fehltritt erlauben. Lohfelden hat sich mit dem 4:0 gegen Espenau auf Rang vier geschoben und kann mit einem Auswärtssieg selbst wieder näher an die Top drei heranrücken. Es ist eines der markantesten Spiele dieses Spieltags, weil hier sowohl das Rennen um Platz eins als auch die Verfolgerordnung direkt berührt werden.

Duell der Formschwachen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
Abgesagt

Wenn der Elfte den Fünfzehnten empfängt, ist die Richtung eindeutig: Es geht um Luft im Abstiegskampf. Rothwesten steht bei 23 Punkten, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bei 15 – der Gastgeber könnte sich mit einem Sieg vorerst etwas absetzen, während die SG WBO dringend verkürzen muss. Gerade in einer Liga mit möglicherweise fünf Absteigern bekommen solche direkten Duelle früh Endspielcharakter.

Keine Umwege gehen

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
SV Espenau
SV EspenauEspenau
15:00live

Die Großenritter empfangen mit dem SV Espenau das Schlusslicht. Baunatal steht im gesicherten Mittelfeld, Espenau hat nach 18 Spielen erst vier Punkte und die mit Abstand schwächste Bilanz der Liga. Für die Gastgeber ist es deshalb ein Pflichtspiel im besten Sinne: Wer sich nach unten keine neuen Sorgen machen will, muss solche Heimspiele ziehen.

Auf Distanz halten

Heute, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
15:00

Die SG Reinhardshagen geht als Siebter in dieses Heimspiel und hat die Chance, Hertingshausen weiter hinter sich zu lassen. Die Gäste liegen mit 28 Punkten nur drei Zähler zurück und könnten mit einem Auswärtssieg direkt aufschließen. Weil beide Teams in der erweiterten Mittelfeldzone unterwegs sind, ist das ein Spiel um Ordnung und Anschluss zugleich.

Formduell im oberen Mittelfeld

Heute, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
15:30live

Der TSV Wolfsanger hat sich nach dem 2:1 in Holzhausen auf Rang sechs vorgeschoben und gehört laut Formtabelle zu den stärkeren Teams der Liga. Kaufungen hat nach dem 4:0 in Hertingshausen und dem 2:1 gegen Rothwesten ebenfalls Rückenwind und ist bis auf 29 Punkte geklettert. Das Duell verspricht daher mehr als nur Mittelfeldverwaltung – hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerade in Bewegung sind.

Reaktion oder nächster Dämpfer?

Heute, 15:30 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
15:30live

Der FC Bosporus Kassel hat aus den vergangenen beiden Spielen keinen Punkt geholt und ist nach den Niederlagen in Hombressen und gegen Wilhelmshöhe spürbar unter Druck geraten. Gegen Holzhausen/Reinhardswald, das mit 19 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf steckt, geht es deshalb nicht nur um drei Punkte, sondern auch um eine sportliche Antwort. Bosporus braucht den Sieg, um den Kontakt nach oben nicht ganz zu verlieren – Holzhausen braucht ihn, um unten nicht tiefer hineingezogen zu werden.

Spielausfälle

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
15:00live

Die Spiele zwischen TuSpo Grebenstein und VfL Wanfried sowie TSV Rothwesten gegen SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen wurden abgesagt. Nachholtermine stehen derzeit nicht fest.