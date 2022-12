Du wirst automatisch weitergeleitet...

Hartplatz in Oberkleen: In der Fußball-Gruppenliga fanden etliche Partien wegen des Wetters nicht statt. So auch das Spiel des FC Cleeberg gegen die TSG Wieseck. (© FC Cleeberg)

Absage des FC Gießen II sorgt für Unmut Teaser GL GI/MR: +++ Etliche Partien haben in der Fußball-Gruppenliga nicht stattgefunden. Doch nicht immer lag es am Wetter beziehungsweise den Plätzen +++ WETZLAR - Ein paar Stunden früher als geplant hat die Winterpause in der Fußball-Gruppenliga für die TSF Heuchelheim und den FC Gießen II begonnen. Im Vergleich zu den Partien der SG Eschenburg gegen den VfB Wetter, FC Cleeberg gegen die TSG Wieseck und FC Ederbergland II gegen den SV Bauerbach, die am Samstagvormittag wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt und verlegt wurden, hatte die Absetzung der für Samstagnachmittag (16 Uhr) angesetzten Partie an der Schwimmbadstraße aber einen anderen Grund. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.