Abreibung in Jüchen ist abgehakt – Sportfreunde empfangen „Wundertüte“

Die Sportfreunde sind demnach gewarnt – El Halimi fordert die Attribute und Tugenden aus dem jüngsten Heimsieg gegen den TSV Meerbusch (2:0). „Daran müssen wir wieder anknüpfen, wenn wir den fünften Heimsieg feiern möchten“, so der Coach, der die schmerzhafte Niederlage in Jüchen als Ausrutscher betrachtet. „Wir haben den Kampf nicht so angenommen, wie es hätte sein sollen. Außerdem sind einige Spieler mit den dortigen Verhältnissen nicht klargekommen.“ Das erstmalige Fehlen von Routinier Sertan Yigenoglu aufgrund seiner fünften Gelben Karte lässt er nicht gelten: „Das wäre zu billig. Klar ist Sertan unser Abwehrchef und ein enorm wichtiger Faktor, der uns jetzt wieder guttut. Aber es lag in Jüchen nicht an der Aufstellung, sondern an der Einstellung. Am Sonntag müssen wir die gefährlichen Stürmer in den Griff bekommen und dürfen uns überhaupt keine Auszeit leisten.“

El Halimi fehlen wichtige Spieler

Auch für El Halimi ist der Gegner bisher eine Wundertüte, „aber es sind wichtige Spieler in ihren Reihen zurückgekommen, die für einen gewaltigen Schub sorgen.“ Spielgestalter Robin Hömig fällt aufgrund seines hartnäckigen Virus weiter aus. „Das ist bitter, aber damit müssen wir leben“, betont der Baumberger Coach, der auf den Einsatz von Denis Sitter hofft. Der Außenspieler musste in Jüchen verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Überaus erfreulich: Torjäger Robin Schnadt stand nach seinem Mittelfußbruch erstmals wieder im Kader. „Es ist wichtig, dass er wieder bei der Mannschaft ist und den Kabinengeruch schnuppert. Er muss sich absolut gut fühlen, denn wir werden ihn nicht zu früh reinwerfen“, erklärt El Halimi.

Der denkt unterdessen mit Unbehagen an die bislang letzte Partie gegen den SC zurück, als seine Jungs daheim mit 0:6 unterlagen – nach drei Slapstick-Toren innerhalb von sechs Minuten war die Messe für die damals abstiegsgefährdeten Baumberger am 21. Spieltag der Saison 24/25 schnell gelesen. Doch auch hier haben sich die Vorzeichen geändert, denn nach sechs Saisonsiegen belegen die Blau-Weißen mit 21 Punkten den dritten Rang. Und vier Spieltage vor der Winterpause würden sie mit einem weiteren Erfolg die Bilanz aufpolieren und Wiedergutmachung betreiben.