Abreibung in Jüchen ist abgehakt – Sportfreunde empfangen „Wundertüte“

Nach dem vergangenen Oberliga-Spieltag haben sich die Vorzeichen vor dem Spiel der Sportfreunde Baumberg (SFB) gegen den SC St. Tönis schlagartig geändert (Sonntag, 14.30 Uhr, Sandstraße). Denn während die Mannschaft von SC-Trainer Bekim Kastrati am 13. Spieltag nach einer Durststrecke mit 7:1 gegen DJK Adler Frintrop den höchsten Sieg und einen Befreiungsschlag feierte, erlitt die zuvor erfolgreiche Truppe von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit der bisher deutlichsten Niederlage beim Neuling VfL Jüchen-Garzweiler einen empfindlichen Dämpfer. „Wir haben zunächst das 1:5 und die gravierenden Fehler aufgearbeitet, danach galt der ganze Fokus dem kommenden Gegner“, beschreibt El Halimi die Trainingswoche, sagt er.
„Wir erwarten ein Top-Team, das nicht dahin gehört, wo es derzeit steht. Die Mannschaft meines Kollegen ist technisch versiert, spielt mit einem brutalen Tempo und strahlt eine hohe Torgefahr aus. Die Elf verfügt über ein eingespieltes Team und die Verpflichtung von Jannis Nikolaou war eine Ansage an die Liga.“ Der 32-jährige Zugang kam vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig, wo er als defensiver Allrounder insgesamt 103 Spiele in der zweithöchsten Klasse absolvierte. Nicht nur deshalb zählten die Blau-Gelben vor Saisonbeginn zum erweiterten Favoritenkreis – in der Vorsaison spielte der Vorjahres-Vierte bis zum Ende um den Aufstieg mit.
In der jetzigen Serie folgten nach überzeugenden Auftritten immer wieder überraschende Rückschläge, sodass die Tönisvorster aktuell mit 17 Punkten den neunten Platz belegen. Auswärts konnten sie lediglich einen Sieg und zwei Remis mit Ausrufezeichen landen – dem Zweiten SpVg Schonnebeck fügte der SC die einzige Heimniederlage bei, beim Tabellenführer Ratingen 04/19 erreichte der Sportclub ein 2:2-Unentschieden.
Die Sportfreunde sind demnach gewarnt – El Halimi fordert die Attribute und Tugenden aus dem jüngsten Heimsieg gegen den TSV Meerbusch (2:0). „Daran müssen wir wieder anknüpfen, wenn wir den fünften Heimsieg feiern möchten“, so der Coach, der die schmerzhafte Niederlage in Jüchen als Ausrutscher betrachtet. „Wir haben den Kampf nicht so angenommen, wie es hätte sein sollen. Außerdem sind einige Spieler mit den dortigen Verhältnissen nicht klargekommen.“ Das erstmalige Fehlen von Routinier Sertan Yigenoglu aufgrund seiner fünften Gelben Karte lässt er nicht gelten: „Das wäre zu billig. Klar ist Sertan unser Abwehrchef und ein enorm wichtiger Faktor, der uns jetzt wieder guttut. Aber es lag in Jüchen nicht an der Aufstellung, sondern an der Einstellung. Am Sonntag müssen wir die gefährlichen Stürmer in den Griff bekommen und dürfen uns überhaupt keine Auszeit leisten.“
Auch für El Halimi ist der Gegner bisher eine Wundertüte, „aber es sind wichtige Spieler in ihren Reihen zurückgekommen, die für einen gewaltigen Schub sorgen.“ Spielgestalter Robin Hömig fällt aufgrund seines hartnäckigen Virus weiter aus. „Das ist bitter, aber damit müssen wir leben“, betont der Baumberger Coach, der auf den Einsatz von Denis Sitter hofft. Der Außenspieler musste in Jüchen verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Überaus erfreulich: Torjäger Robin Schnadt stand nach seinem Mittelfußbruch erstmals wieder im Kader. „Es ist wichtig, dass er wieder bei der Mannschaft ist und den Kabinengeruch schnuppert. Er muss sich absolut gut fühlen, denn wir werden ihn nicht zu früh reinwerfen“, erklärt El Halimi.
Der denkt unterdessen mit Unbehagen an die bislang letzte Partie gegen den SC zurück, als seine Jungs daheim mit 0:6 unterlagen – nach drei Slapstick-Toren innerhalb von sechs Minuten war die Messe für die damals abstiegsgefährdeten Baumberger am 21. Spieltag der Saison 24/25 schnell gelesen. Doch auch hier haben sich die Vorzeichen geändert, denn nach sechs Saisonsiegen belegen die Blau-Weißen mit 21 Punkten den dritten Rang. Und vier Spieltage vor der Winterpause würden sie mit einem weiteren Erfolg die Bilanz aufpolieren und Wiedergutmachung betreiben.