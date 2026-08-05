 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Abreibung für Fortuna und Havelse, MSV und Köln starten gut - der Tipp

Mit einer krachenden Niederlage beginnt die Saison in der 3. Liga für den TSV Havelse. So schneiden Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg ab. Die FuPa-Redaktion tippt den Spieltag.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Fortuna Düsseldorf muss in der 3. Liga erst noch ankommen.
Fortuna Düsseldorf muss in der 3. Liga erst noch ankommen. – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Die Sommerpause ist vorbei, die 3. Liga startet in die neue Saison. Gleich im Eröffnungsspiel landet Fortuna Düsseldorf auf dem harten Boden der neuen Realität, auch Rot-Weiss Essen hat nach dem Umbruch im Sommer noch Luft nach oben. Derweil präsentieren sich Hansa Rostock und der MSV Duisburg in guter Frühform. So tippt die FuPa-Redaktion den 1. Spieltag.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf

Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
19:00live

Im Eröffnungsspiel der Saison empfängt Waldhof Mannheim den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der wird zwar hoch gehandelt, doch die Realität holt die NRW-Landeshauptstädter schnell ein. Gegen stark aufspielende Mannheimer kommt die Fortuna nie richtig in die Partie. Den Start in die neue Spielzeit haben sich Fans und Verantwortliche definitiv anders vorgestellt.

Tipp: Mannheim schlägt Düsseldorf mit 3:0.

FC Ingolstadt - Würzburger Kickers

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live

Die Würzburger Kickers sind zurück in Liga 3 und gleich im bayerischen Duell gegen den FC Ingolstadt gefordert. Die Ingolstädter blieben in der abgelaufenen Saison hinter den Erwartungen zurück und wollen nun besser starten. Würzburg braucht noch Zeit, um in der Liga anzukommen.

Tipp: Eine klare Sache - Ingolstadt gewinnt gegen Würzburg 3:1.

MSV Duisburg - SV Meppen

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00live

Im vergangenen Jahr war der MSV Duisburg die einzige Mannschaft aus den ersten drei Ligen, die kein Heimspiel verloren hat. Der Mythos des Wahnsinns von der Wedau ist immer größer geworden und auch beim Saisonauftakt kann sich der MSV auf eine starken Rückhalt der Fans verlassen. Zwar wird auch Aufsteiger SV Meppen von zahlreichen Anhängern begleitet, auf dem Rasen und den Rängen behalten aber die Duisburger die Oberhand.

Tipp: Duisburg fährt einen 2:0-Sieg gegen Meppen ein.

Wehen Wiesbaden - Preußen Münster

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
14:00

Wo steht Preußen Münster nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga? Gleich zu Saisonbeginn geht es für die Münsteraner zum SV Wehen Wiesbaden, der sich in den vergangenen Jahren zu einem der Top-Teams der Liga entwickelt hat. Münster strauchelt, fällt aber nicht.

Tipp: Im intensiven Spiel trennen sich Wiesbaden und Münster 1:1.

Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00

Nahezu auf Augenhöhe endete für Viktoria Köln und den SSV Jahn Regensburg die vergangene Saison. Nun treffen die beiden Teams am 1. Spieltag aufeinander, beide wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten. Gute Chancen haben hier die Gäste, denn die Domstädter sind nun wahrlich nicht für ihre Heimstärke bekannt.

Tipp: Regensburg entführt beim 2:0 die Punkte aus Köln.

TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

Unverhofft geht es für den TSV Havelse in die zweite Spielzeit in der 3. Liga. Nur durch den Lizenzentzug des TSV 1860 München haben die Niedersachsen die Klasse gehalten, waren zu dem Zeitpunkt aber schon weit mit ihren Regionalliga-Planungen vorangeschritten. Es wird eine harte Saison für den TSV, das zeigt Spiel eins gegen den VfB Stuttgart II deutlich.

Tipp: Der VfB-Nachwuchs feiert einen 5:0-Kantersieg.

SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln

Sa., 08.08.2026, 16:30 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
16:30live

Im Aufsteiger-Duell treffen die SG Sonnenhof-Großaspach und Fortuna Köln aufeinander. Beide begegnen sich auf Augenhöhe, am Ende dürfen aber die Gäste aus Köln jubeln und einen erfolgreichen Start in die Spielzeit feiern.

Tipp: Fortuna Köln gewinnt in Großaspach mit 2:1.

TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

So., 09.08.2026, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30

Hansa Rostock will oben angreifen und hat seinen Kader entsprechend verstärkt. Bei traditionell spielstarken Youngster der TSG Hoffenheim wird sich zeigen, ob die Rädchen bei der Kogge schon ineinander greifen oder ob im ersten Spiel der Saison Schiffbruch droht.

Tipp: Rostock ist da - 3:0 in Hoffenheim sind ein Statement.

1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

So., 09.08.2026, 16:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

Sowohl beim 1. FC Saarbrücken als auch bei Rot-Weiss Essen gab es im Sommer einen größeren Umbruch. Eingespielte Mannschaften dürfen wohl eher nicht erwartet werden, wenngleich die Ansprüche bei beiden Vereinen groß sind. Auf dem Rasen wird wenig Erquickendes für die Fans gezeigt.

Tipp: Keinen Sieger gibt es beim 1:1 zwischen Saarbrücken und Essen.

Alemannia Aachen - SC Verl

So., 09.08.2026, 19:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

Eine furiose Rückrunde hat Alemannia Aachen in der abgelaufenen Saison gezeigt und Begehrlichkeiten bei einigen Vereinen geweckt. Leistungsträger haben den Verein verlassen, neue Spieler sind zur Mannschaft gestoßen. Auch beim SC Verl gab es einige Bewegungen im Kader, zudem mit Orest Shala einen neuen Cheftrainer.

Tipp: Verl behält die Nase vorn und siegt mit 1:0 auf dem Tivoli.