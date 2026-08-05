Abreibung für Fortuna und Havelse, MSV und Köln starten gut - der Tipp

Fortuna Düsseldorf muss in der 3. Liga erst noch ankommen. – Foto: Imago Images

Die Sommerpause ist vorbei, die 3. Liga startet in die neue Saison. Gleich im Eröffnungsspiel landet Fortuna Düsseldorf auf dem harten Boden der neuen Realität, auch Rot-Weiss Essen hat nach dem Umbruch im Sommer noch Luft nach oben. Derweil präsentieren sich Hansa Rostock und der MSV Duisburg in guter Frühform. So tippt die FuPa-Redaktion den 1. Spieltag.

Im Eröffnungsspiel der Saison empfängt Waldhof Mannheim den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der wird zwar hoch gehandelt, doch die Realität holt die NRW-Landeshauptstädter schnell ein. Gegen stark aufspielende Mannheimer kommt die Fortuna nie richtig in die Partie. Den Start in die neue Spielzeit haben sich Fans und Verantwortliche definitiv anders vorgestellt.

Tipp: Mannheim schlägt Düsseldorf mit 3:0.

FC Ingolstadt - Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers sind zurück in Liga 3 und gleich im bayerischen Duell gegen den FC Ingolstadt gefordert. Die Ingolstädter blieben in der abgelaufenen Saison hinter den Erwartungen zurück und wollen nun besser starten. Würzburg braucht noch Zeit, um in der Liga anzukommen. Tipp: Eine klare Sache - Ingolstadt gewinnt gegen Würzburg 3:1. MSV Duisburg - SV Meppen

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV Meppen SV Meppen 14:00 live PUSH

Im vergangenen Jahr war der MSV Duisburg die einzige Mannschaft aus den ersten drei Ligen, die kein Heimspiel verloren hat. Der Mythos des Wahnsinns von der Wedau ist immer größer geworden und auch beim Saisonauftakt kann sich der MSV auf eine starken Rückhalt der Fans verlassen. Zwar wird auch Aufsteiger SV Meppen von zahlreichen Anhängern begleitet, auf dem Rasen und den Rängen behalten aber die Duisburger die Oberhand. Tipp: Duisburg fährt einen 2:0-Sieg gegen Meppen ein. Wehen Wiesbaden - Preußen Münster

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie SC Preußen Münster SC Preußen Münster 14:00 PUSH

Wo steht Preußen Münster nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga? Gleich zu Saisonbeginn geht es für die Münsteraner zum SV Wehen Wiesbaden, der sich in den vergangenen Jahren zu einem der Top-Teams der Liga entwickelt hat. Münster strauchelt, fällt aber nicht. Tipp: Im intensiven Spiel trennen sich Wiesbaden und Münster 1:1. Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 14:00 PUSH

Nahezu auf Augenhöhe endete für Viktoria Köln und den SSV Jahn Regensburg die vergangene Saison. Nun treffen die beiden Teams am 1. Spieltag aufeinander, beide wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten. Gute Chancen haben hier die Gäste, denn die Domstädter sind nun wahrlich nicht für ihre Heimstärke bekannt. Tipp: Regensburg entführt beim 2:0 die Punkte aus Köln. TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Unverhofft geht es für den TSV Havelse in die zweite Spielzeit in der 3. Liga. Nur durch den Lizenzentzug des TSV 1860 München haben die Niedersachsen die Klasse gehalten, waren zu dem Zeitpunkt aber schon weit mit ihren Regionalliga-Planungen vorangeschritten. Es wird eine harte Saison für den TSV, das zeigt Spiel eins gegen den VfB Stuttgart II deutlich. Tipp: Der VfB-Nachwuchs feiert einen 5:0-Kantersieg. SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln

Sa., 08.08.2026, 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach SC Fortuna Köln Fortuna Köln 16:30 live PUSH

Im Aufsteiger-Duell treffen die SG Sonnenhof-Großaspach und Fortuna Köln aufeinander. Beide begegnen sich auf Augenhöhe, am Ende dürfen aber die Gäste aus Köln jubeln und einen erfolgreichen Start in die Spielzeit feiern. Tipp: Fortuna Köln gewinnt in Großaspach mit 2:1. TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

Hansa Rostock will oben angreifen und hat seinen Kader entsprechend verstärkt. Bei traditionell spielstarken Youngster der TSG Hoffenheim wird sich zeigen, ob die Rädchen bei der Kogge schon ineinander greifen oder ob im ersten Spiel der Saison Schiffbruch droht. Tipp: Rostock ist da - 3:0 in Hoffenheim sind ein Statement. 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Sowohl beim 1. FC Saarbrücken als auch bei Rot-Weiss Essen gab es im Sommer einen größeren Umbruch. Eingespielte Mannschaften dürfen wohl eher nicht erwartet werden, wenngleich die Ansprüche bei beiden Vereinen groß sind. Auf dem Rasen wird wenig Erquickendes für die Fans gezeigt. Tipp: Keinen Sieger gibt es beim 1:1 zwischen Saarbrücken und Essen. Alemannia Aachen - SC Verl

So., 09.08.2026, 19:30 Uhr Alemannia Aachen Alemannia Aachen SC Verl SC Verl 19:30 live PUSH