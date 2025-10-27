Abpfiff oder Abbruch? Kreisoberliga-Partie nimmt ein kurioses Ende

Ein Ende, das im Nachgang für Irritationen sorgte, nahm am Sonnabend die Kreisoberliga-Partie zwischen dem SV Gutenswegen/Klein Ammensleben und dem SV Etingen-Rätzlingen im KFV Börde. Die einen gingen im Duell von einem regulären Abpfiff aus, die anderen von einem Abbruch. Was war passiert?

Ausgangspunkt sämtlicher Irritationen war ein Foulspiel in der 90. Minute, in dessen Folge Schiedsrichter Steffen Haake die zweite Rote Karte für die Gastgeber zückte - und in dessen Folge ein Spieler der Gäste mit Schmerzen am Boden liegen blieb. "Wir hatten die Befürchtung, dass er sich den Knöchel gebrochen haben könnte", erklärte ein Verantwortlicher des SV Etingen-Rätzlingen gegenüber FuPa und betonte zugleich: "Kein Vorwurf an den Gutensweger. Wir unterstellen ihm keine Absicht und sind uns sicher, dass er das nicht wollte."

Wegen des Verdachts auf Knöchelbruch wurde sofort ein Krankenwagen gerufen - das Spiel war so lange unterbrochen. Wohlgemerkt beim Spielstand von 1:0 für die Hausherren, die aktuell den Schlussrang der Bördeoberliga belegen und auf den Weg zu ihren ersten Punkten waren. Bevor die Partie mit der zuvor schon angezeigten zehnminütigen Nachspielzeit zu Ende geführt werden sollte, lotste der Schiedsrichter die beiden Kapitäne zu sich. In diesem Austausch fiel schließlich die Entscheidung, nicht wieder anzupfeifen - dem Vernehmen nach, weil sich die Gäste nach der potentiell schweren Verletzung nicht in der Lage sahen, weiterzuspielen.

An diesem Punkt nun unterscheiden sich die Wahrnehmungen auf beiden Seiten. "Wir sind auch überrascht vom Abbruch. Für uns war es ein Abpfiff", erklärte ein Verantwortlicher des SV Gutenswegen/Klein Ammensleben gegenüber FuPa. "Wir dachten, es sei der Abpfiff in der 90. Minute." Die Gäste hingegen erklärten: "Für uns war in diesem Fall klar, dass es ein Abbruch ist. Es wären ja noch zehn Minuten Nachspielzeit gewesen, die der Schiedsrichter laut angesagt hatte."

Sportgericht nimmt sich der Wertung der Partie an

Der Unterschied ist simpel: Ein Abpfiff beendet eine regulär zu Ende gespielte Partie - die drei Punkte wären damit sicher auf dem Konto der Gastgeber. Ein Abbruch dagegen bedeutet, dass das Spiel nicht vollständig durchgeführt wurde – und die Wertung dann beim Sportgericht liegt. Dieses könnte das bisherige Ergebnis anerkennen. Die Partie könnte unter Umständen aber auch noch einmal neu angesetzt werden. Diese Frage muss nun das zuständige Sportgericht klären: Der Schiedsrichter jedenfalls hat offiziell einen Spielabbruch vermerkt.

"Wenn die drei Punkte nach Gutenswegen gehen, ist das für uns auch okay", versicherte der Verantwortliche des SV Etingen-Rätzlingen gegenüber FuPa: "Wichtig ist für uns, dass sich der Junge nicht schwerer verletzt hat." Ein Knöchelbruch konnte im Krankenhaus zumindest ausgeschlossen werden. Ob die Bänder oder Sehnen in Mitleidenschaft gezogen wurden, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

