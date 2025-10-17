Abpfiff nach dreieinhalb Jahren: Groß Hesepe sagt Danke, Daniel!

Wie der SV Groß Hesepe auf seinen sozialen Netzwerken bekannt gegeben hat, endet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Daniel Richter mit sofortiger Wirkung. Der Verein bedankt sich in seiner Mitteilung herzlich für den großen Einsatz und die gemeinsamen Jahre und blickt zugleich auf eine erfolgreiche und prägende Zeit zurück. Richter hatte zur Saison 2022/23 das Amt des Cheftrainers der 1. Herrenmannschaft übernommen, ein lange gehegter Traum, auf den er über viele Jahre im Jugendbereich des SVG hingearbeitet hatte. In seiner Premierensaison führte er das Team sicher durchs Tabellenmittelfeld und legte damit den Grundstein für die positive Entwicklung der folgenden Jahre.

In der Saison 2023/24 nahm die Mannschaft unter seiner Leitung richtig Fahrt auf: Nach einer durchwachsenen Hinrunde startete Groß Hesepe in der Rückrunde eine starke Serie und schloss die Saison auf einem beachtlichen 5. Platz ab. Dank der Neugründung der Emslandliga bedeutete das gleichzeitig den Aufstieg in die Kreisliga, ein Erfolg, der im Verein als Rückkehr „dorthin, wo wir hingehören“ gefeiert wurde. Auch in der ersten Kreisliga-Saison bestätigte das Team unter Richter seine Konkurrenzfähigkeit und landete am Ende auf dem 9. Tabellenplatz. Besonders in Erinnerung bleiben dabei die furiosen Auftritte im Pokalwettbewerb: Mit 19:5 Toren gegen Gegner aus Kreis- und Emslandliga stürmte die Mannschaft bis ins Halbfinale, wo sie letztlich nur knapp scheiterte.