Abpfiff nach 89 Minuten? Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Thomas Nast

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Ein Hauch von CR7 weht hier durch das Ellental Veselaj bedient Köhl. Köhl fasst sich aus rund 15 Metern ein Herz und schiebt die Kugel flach und trocken ins Eck. Ein Abschluss wie aus einem europäischen Fußballabend unter Flutlicht – sowas sieht man sonst eher dienstags bei der Champions League als in der Bezirksliga! ✨⚽

Nach Abpfiff:

Schiedsrichter Becker der hier sehr gut pfiff hat anscheinend noch etwas vor. Er beendet das Spiel nach 89 Minuten. 😉

Liveticker von Steffen Lohfink

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In der Nachspielzeit beim Spiel SG Sonnenhof Großaspach vs. SG Barockstadt Fulda Lehnerz – Endstand: 0:2 (09.05.2026, 14:00 Uhr)

Kult-Szenen: Polonaise im Gästeblock. Auch die Jungs haben Spaß hier, die Fahrt hat sich gelohnt heute. Da wird sicherlich auch noch ne' Erfrischung drin sein heute im Anschluss.

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

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In der 29. Minute beim Spiel 1. FC Germania Bargau vs. Sportfreunde Lorch – Endstand: 2:2 (10.05.2026, 15:00 Uhr)

Mein inneres Barometer kündigt hier ein ungutes Wetter an.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

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