Für sie ist in Peißenberg Schluss: Hubert Jungmann (links) und Jürgen „Jimmy“ Feistl betreuten das TSV-Team beim Gastspiel in Ohlstadt Ende Mai zum letzten Mal. – Foto: Oliver Rabuser

Abpfiff für Jungmann - Peißenbergs Coach muss ebenso gehen wie Co-Trainer Feistl „Unglaubliche Höhen und Tiefen"

Am vorletzten Spieltag schaffte der TSV Peißenberg den Klassenerhalt in der Kreisliga.

Das Resümee von Thomas Lang, seines Zeichens Zweiter Vorsitzender der TSV-Fußballer fällt folgendermaßen aus: „Vom ersten Spieltag an unglaubliche Höhen und Tiefen.“ Für das Trainerduo Hubert Jungmann und Jimmy Feistl erfolgte nach der 2:3-Niederlage am letzten Spieltag beim inzwischen in die Bezirksliga aufgestiegenen SV Ohlstadt der Schlusspfiff an der Seitenlinie. Keinesfalls wegen des sportlichen Verlaufs, wie Lang versichert. Vielmehr wolle man sich auf der Trainerebene neu ausrichten. Sportlich muss man es sogar. Doch auch die Nachfolger, die in Kürze bekanntgegeben werden, müssen dafür sorgen, dass die Mannschaft den Ligaverbleib schafft. Zahlreiche Ausfälle nach Traumstart

Lang kennt die Unwägbarkeiten des Fußballs bestens. Rund 25 Jahre ist er nunmehr bereits mit administrativen Tätigkeiten in der Fußball-Abteilung betraut. Entsprechend möchte er niemanden aus dem eigenen Umfeld so wirklich für die unterm Strich unbefriedigende Saison verantwortlich machen. Schon gar nicht Jungmann und Feistl. Die hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass man die Saison „noch in die richtige Richtung“ habe drehen können und die Kurve im Endspurt „relativ gut“ bekommen habe. Kernproblem war schlicht die Häufung von Verletzungen, Urlauben und Sperren zur Unzeit. Nämlich als die Peißenberger nach fünf Spieltagen ohne Niederlage an der Spitze der Kreisliga 1 standen. Faktoren, die den weiteren Werdegang maßgeblich beeinflussten. „Das haben wir bis zum Winter nicht mehr richtig rausgebracht“, bekennt Lang mit dem Zusatz: „Schwierig in einer Liga mit einer solchen Leistungsdichte.“