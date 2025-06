Abpfiff einer langen Saison

Während Niersquelle Kuckum bereits als Aufsteiger in die Bezirksliga feststeht, geht es am letzten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg vor allem um einen versöhnlichen Abschluss. Einige Teams haben ihre Saisonziele erreicht, andere hoffen auf ein positives Ende – für alle gilt: ein letztes Mal alles geben.

„Wir sind mit der Rückrunde sehr zufrieden. Die Jungs haben super mitgezogen – sowohl im Training als auch in den Spielen. Der 4. Tabellenplatz ist sicher, und damit haben wir unser Ziel, unter die Top 5 zu kommen, erreicht. Das letzte Spiel gegen Rurich können wir also entspannt angehen. Ein großes Dankeschön geht an die gesamte Mannschaft für den Einsatz, den Teamgeist und die konstante Leistung über die letzten Wochen. Man hat gemerkt, dass jeder Bock hatte und sich reingehängt hat – das war richtig stark.“

Letztes Spiel, freie Köpfe – und Vorfreude auf den Neuanfang

Beide Mannschaften gehen ohne akuten Druck in den Saisonabschluss: Viktoria Waldenrath-Straeten hat sich frühzeitig den Klassenerhalt gesichert, Germania Kückhoven steht bereits als Absteiger fest. Dennoch erwartet Trainer Michel Noethlichs von seiner Mannschaft volle Konzentration bis zur letzten Minute.

„Wir freuen uns auf dieses Spiel und den Saisonabschluss und wollen diesen auch so erfolgreich wie möglich gestalten. Von der Gesamtentwicklung her, bin ich nach wie vor sehr zufrieden - die Mannschaft ist sehr spielintelligent, mental stark und physisch auf einem anderen Niveau, was sich vor allem daran zeigt, dass wir die Spiele nun auch in den letzten 20 Minuten entscheiden können - die sehr hohe Trainingsintensität scheint sich auszuzahlen.

Ein Selbstläufer wird das Spiel für ihn trotz der klaren Ausgangslage nicht: „Wir werden am Sonntag alles daran setzen, dass wir erfolgreich vom Platz gehen, um unsere gute Rückrunde zu würdigen."

Germania Kückhoven wiederum reist mit schmalem Kader an – erneut werden laut Trainer Daniel Fliegen nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung stehen. Er zieht dennoch ein kämpferisches Fazit und richtet den Blick bereits entschlossen auf die kommende B-Liga-Saison:

„Ja, letztes Spiel in Waldenrath, da können die Jungs wie in den letzten Spielen unbeschwert auftreten. Wir pfeifen personell aus den letzten Löchern – aber wir werden stärker zurückkommen. Wir werden eine richtig geile Truppe für die B-Liga haben. Das Motto ist ganz klar: oben angreifen und mitspielen – natürlich mit dem Ziel Wiederaufstieg. Es macht Mut, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren in Spielen wie gegen Schwanenberg oder Breberen. Jetzt freuen wir uns auf den letzten Kick – und auf den Neustart am 18.07.“

Taktisch, mental und konditionell wird es für Kückhoven schwer, gegen das spielfreudige Viktoria-Team mitzuhalten. Aber in einem letzten Spiel der Saison kann auch Überraschendes geschehen.