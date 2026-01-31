Abpfiff 5:2

Nach der Pause war der Gegner griffiger, wacher und entschlossener – das muss man so sagen. Duisburg hat das Spiel in der zweiten Halbzeit übernommen und seine Chancen eiskalt genutzt. 5:2 Endstand.

Wir haben gekämpft, aber nicht genug Zugriff bekommen, um das Spiel zu drehen. Das tut weh, aber Weglaufen gibt’s nicht. Niederlagen gehören dazu – Charakter zeigt sich jetzt.