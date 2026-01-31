 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

Abpfiff 5:2

von Jannik Marvin Karuschka · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Heute, 16:00 Uhr
Chaotenkicker Duisburg
Chaotenkicker DuisburgChaotenkicke
Zebras Krefeld
Zebras KrefeldZebras
5
2
Abpfiff

🦓⚽ ABPFIFF IN DUISBURG ⚽🦓

Erste Halbzeit offen. Zweite Halbzeit klar.

Nach der Pause war der Gegner griffiger, wacher und entschlossener – das muss man so sagen. Duisburg hat das Spiel in der zweiten Halbzeit übernommen und seine Chancen eiskalt genutzt. 5:2 Endstand.

Wir haben gekämpft, aber nicht genug Zugriff bekommen, um das Spiel zu drehen. Das tut weh, aber Weglaufen gibt’s nicht. Niederlagen gehören dazu – Charakter zeigt sich jetzt.

Danke an alle Zebras, die trotzdem hinter der Mannschaft standen.

Heute verloren, aber nicht gebrochen.

🦓🔥 Mund abwischen. Weiterarbeiten. Nächstes Spiel.

ZEBRAS KREFELD. IMMER.