Abou-Khalil übernimmt Leitung beim SV Manching und verpflichtet Ex-Profi als Trainer

Abdel Abou-Khalil spielt aktuell noch für den SV Manching, übt also erstmal eine Doppelrolle aus. Ab Sommer wird er die Fußballschuhe dann an den Nagel hängen und sich voll auf die Aufgabe als sportlicher Leiter konzentrieren. Im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern sagt Abou-Khalil: „Ich werde künftig nicht mehr so oft auf dem Platz stehen können, deshalb die sportliche Leitung.“

„Meine Frau kommt aus Ingolstadt und ich habe hier mein Unternehmen“, sagt der 33-Jährige. Er führt ein Immobilienunternehmen und ist zweifacher Vater. Der gebürtige Hamburger lief in der Saison 2011/12 für die Reserve des FC Ingolstadt und 2012/13 für den FC Eintracht Bamberg in der Regionalliga Bayern auf. Über weitere Stationen, zuletzt noch beim TSV Rain/Lech, landete Abou-Khalil in Manching.

Wende in Manching? Erfolgstrainer Serkan Demir ab Sommer weg

Der SV Manching pendelte in den 2010er Jahren zwischen Bezirks- und Landesliga hin und her. Von 2018 bis 2024 spielte der Verein in der Bezirksliga Nord, ehe die Rückkehr gelang. Unter der Leitung des im Sommer scheidenden Trainers Serkan Demir steigerte sich die Mannschaft schlagartig und stieg prompt in die Landesliga auf. Dort steht der SVM aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz, auf bestem Wege, den Klassenerhalt zu sichern – es wäre das erste Mal in der Vereinsgeschichte.

„Eigentlich war es schon geplant, dass Serkan weitermacht.“

Abdel Abou-Khalil, Spieler und sportlicher Leiter des SV Manching.

An diese Entwicklung gilt es also in der nächsten Spielzeit anzuknüpfen. Doch dies muss, anders als erwartet, ohne Serkan Demir erfolgen. „Eigentlich war es schon geplant, dass Serkan weitermacht“, räumt Abdel Abou-Khalil ein. Der Erfolgstrainer entschied sich, aufgrund von unerfüllter Bedingungen, auf eigenen Wunsch für einen Wechsel im Sommer 2025.

Erste Trainerstation: Ex-Profi übernimmt den SV Manching

Ab der kommenden Saison weht also ein neuer Wind beim SVM. Cüneyt Köz übernimmt in Manching an der Seitenlinie. Er spielte sowohl in der Jugend als auch in der Reservemannschaft des FC Bayern München und trainierte bei den Profis unter Louis van Gaal und Jupp Heynckes. Danach zog es ihn über Dresden und Münster in die Türkei. Köz hatte sich im Sommer in Manching fit gehalten und war daher der passende Kandidat. „Wir wussten, dass er seine B-Lizenz gemacht hat und so hat es sich dann ergeben“, sagt Abou-Khalil.

Bei Manching möchten Köz und Abou-Khalil dafür sorgen, den Positivtrend der letzten anderthalb Jahre fortzusetzen. „Wir haben einen super Kader“, sagt Abou-Khalil, „wir wollen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen.“ Für Köz ist der SV Manching die erste Trainerstation. Trotzdem, betont Abou-Khalil, „bekommt er volles Vertrauen von uns.“

Nun soll der „Mix aus jungen und etablierten Spielern aus der Region“ zum Manchinger Erfolg beitragen, sagt Abou-Khalil. Dabei will auch er seinen Abschied als Spieler noch genießen: „Ich habe jetzt bis Sommer die Besonderheit, dass ich noch aktiv spiele. Ich werde aber noch das eine oder andere Spiel machen.“ (qw)