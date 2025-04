Abou Daya entscheidet Abstiegskrimi

Khaled Abou Daya bejubelt seinen Führungstreffer. – Foto: Christine Dirigo

Nach der Serie ist vor der Serie. Ein halbes Jahr lang musste die TSG Pfeddersheim, die meiste Zeit davon mit Trainer Marco Streker, auf einen Dreier in der Fußball-Verbandsliga warten. Jetzt gelang der dritte Sieg in einem Sechs-Punkte-Spiel gegen direkte Keller-Konkurrenten in Serie. Matchwinner beim 2:0 (1:0) gegen die TSG Bretzenheim war, wie im Re-Live unseres Streams zu sehen ist, Khaled Abou Daya.

„Vor ein paar Wochen wurde ich in den Sozialen Medien noch beleidigt und war der Buhmann. Jetzt werde ich gefeiert“, sagt der Doppelpacker. Im Winter von Basara Mainz gekommen, zieht Abou Daya im Sommer als spielender Cotrainer weiter zum VfB Bodenheim. Ob so einer sich voll rein hängt, unkte mancher Beobachter. Tut er, tat er immer, versicherte Streker. Nun fuhr der Stürmer die Ernte ein. Gestern, 15:00 Uhr TSG Pfeddersheim Pfeddersheim TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh 2 0

„Ich habe viel gearbeitet und wusste, dass ich meine Tore machen muss“, sagt Abou Daya, „gut Ding will Weile haben.“ Die Treffer, auf den Punkt gebracht: „Flanke, Kopfball, rein.“ Erst brachte Lion Schubach den Ball noch so eben, bevor er ins Toraus trudelt, vors Tor. Die Bretzenheimer hatten schon abgeschaltet, der Kopfball-Aufsetzer des Stürmers schlug unter der Latte ein (38.). „Saudumm von uns“, ärgert sich Gästetrainer Timo Schmidt, „aber ein schönes Kopfballtor. Das ist schon Qualität da vorne, die haben wir so nicht.“ Das merkte man zunächst in Sachen Effektivität und dann in Sachen Durchschlagskraft. Die Gäste dominierten zu Beginn, ließen durch Justin Padbergs aus dem Winkel gefischten Kopfball (9.) und Lukas Helbachs Lattentreffer nach einer Ecke (10.) aber zwei dicke Chancen liegen – durch Verteidiger. Stürmer Marco Rothenburger schlug zwei Meter vor dem Tor nach einer Flanke ein Luftloch. Mit Abou Dayas Distanzschuss (11.) arbeiteten sich die Platzherren ins Spiel, Schubach verzog nach Flanke knapp (21.), Moritz Maurers Kopfball klatschte an den Pfosten (30.), Fabio Schmidt zielte mit der Stirn knapp daneben (31.). Das 1:0 war folgerichtig.