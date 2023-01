Abos für EM-Qualifikation ausverkauft Nur eventuell können zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter Dauerkarten angeboten werden

Am Freitagabend gab die FLF per Pressemitteilung (s.u.) bekannt, dass sämtliche Abonnements für die Ende März beginnende Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 ausverkauft sind, d.h. im Prinzip wird es für die Heimspiele gegen Portugal, Liechtenstein, Island, die Slowakei und Bosnien-Herzegowina nur noch Restkarten geben.

>> Der Spielplan der FLF-Männer

Wie der Verband nämlich schreibt, wird nach Abrechnung der Kartenkontingente für die Gästefans, für die internationalen Verbände und für die luxemburgischen Vereine noch eine theoretische Möglichkeit bestehen, dass im Verlauf des Monats Februar eine begrenzte Anzahl an verbleibenden Plätzen als Dauerkarten in den Verkauf gehen könnte. Sollte dem so sein, wird die FLF die Öffentlichkeit darüber informieren.

Das Presseschreiben der FLF