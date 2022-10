»Abnutzungskampf«: Landau & Walburgskirchen zermürben sich 14. Spieltag - Samstag: Klare Heimsiege für ASCK Simbach und Ergolding +++ Aiglsbach setzt sich bei Eintracht Landshut durch

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel in der Bezirksliga West vor 200 Zuschauern zwischen dem FSV Landau und dem TuS Walburgskirchen , es hielt am Ende nicht ganz, was es versprach. Nach 90 Minuten stand eine Nullnummer an der Anzeigetafel. Was hat sich sonst noch getan? Klare Heimsiege konnten der FC Ergolding gegen die DJK Altdorf (3:0) und der ASCK Simbach am Inn gegen den TSV Langquaid einfahren (4:1). In einem spannenden Duell setzte sich der TV Aiglsbach knapp mit 3:2 beim FC Eintracht Landshut durch.