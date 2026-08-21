Abidin übergibt bei Post SV

Beim Post SV Oberhausen ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen: Abidin Aslan übergibt das Traineramt der ersten Mannschaft an Manni Böhmfeld und Marcel Meißner. Beide genießen das volle Vertrauen des bisherigen Trainers und werden künftig gemeinsam die Geschicke des Teams an der Herderstraße leiten.

Abidin Aslan hat beim Post SV Oberhausen in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich zum Aufschwung beigetragen. Quasi bei null und mit nur einer Handvoll Spielern begonnen, führte er die Mannschaft gemeinsam mit Manni Böhmfeld in der vergangenen Saison nach unglaublichen 28 Siegen in Folge bis in die Relegation um den Aufstieg – eine herausragende Bilanz.

Die Entscheidung hatte sich bereits vor einigen Wochen angekündigt und ist nun offiziell. Manni und Marcel sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und die erfolgreiche Arbeit fortzuführen.

Auch für die neue Saison stellte Aslan wichtige Weichen. Bis auf einen Spieler konnte der Verein den gesamten Kader an der Herderstraße halten. Zudem wurden einige starke Neuzugänge verpflichtet, sodass die Mannschaft bestens auf die kommende Spielzeit vorbereitet ist.

Umso mehr bedauert der Verein die Entscheidung von Abidin Aslan. Aus beruflichen Gründen muss er kürzertreten, da er künftig auch an mehreren Wochenenden arbeiten muss. „Wir alle wissen, wie fußballverrückt Abidin ist. Das tut ihm schon richtig weh“, betont der Fußballobmann.

Dennoch gibt es auch eine positive Nachricht: Abidin bleibt dem Verein weiterhin eng verbunden. Trotz seiner beruflichen Einschränkungen wird er den neuen Trainern und allen Verantwortlichen mit seiner langjährigen Erfahrung beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Und wer weiß – vielleicht wird es beruflich irgendwann wieder etwas entspannter, sodass sich Abidin wieder stärker im Verein engagieren kann.

**Abidin, wir werden dich an der Seitenlinie sehr vermissen, freuen uns aber umso mehr auf deine tatkräftige Unterstützung im Verein!**