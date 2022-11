Abidin Caglar schießt den FCO ins Pokal-Halbfinale

Mit dem FCO und dem SV Erzhausen trafen am Donnerstagabend zwei A-Ligisten im Viertelfinale aufeinander, die im vergangenen Jahr lange Zeit zu den Aufstiegskandidaten zählte, sich aber in der aktuellen Saison sehr schwer taten. Am vergangenen Wochenende kamen aber beide Teams zu klaren Erfolgen gegen die diesjährigen Aufstiegsaspiranten. Eine spannende Partie war somit zu erwarten.

Den besseren Start erwischten die Gäste, die bereits nach zwei Minuten nach einem Querschläger von Luca Aydogan die Führung verpassten. Wenige Minuten später musste Lukas Schneider alles aufbieten, um einen Fernschuss zu parieren. Das Spiel ging nun hin und her und auch der FCO hatte in der 14. Minute seine erste Möglichkeit. Ein Schuss von Mirco Frank wurde gerade noch zur Ecke geklärt. Der SV Erzhausen erarbeitete sich Mitte der ersten Hälfte mehr und mehr Feldvorteile und drängte die Hausherren in die Defensive. Großes Glück hatten die Gastgeber in der 23. Minute als ein Erzhäuser nach einem langen Flankenwechsel völlig blank vor dem Tor stand, aus 7 Meter aber über das Tor schoß. Auch wenige Minuten später lag der Führungstreffer für die Gäste in der Luft. Ein Schuss aus 20 Metern ging aber erneut nur auf die Torlatte. Der SVE dominierte auch in der Schlussphase die Partie, der FCO hatte Mühe sich zu befreien. Mit dem etwas schmeichelhaften 0:0 für den FCO ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Kräfteverhältnis zu Gunsten des FCO. Das Team von Ali Sevim war nun präsenter und spielfreudiger. In die erste Drangperiode des FCO gingen aber die Gäste nach einem Konter in Führung (53.). Die Gastgeber reagierten postwendend und konnten nur 4 Minuten später ausgleichen. Einen Freistoss aus 17 Metern zirkelte Abidin Caglar flach um die Mauer ins kurze Eck zum 1:1 (57.). Die Gastgeber hatten die Partie auch in der Folgezeit gut im Griff und waren das dominante Team. Die Gäste zogen sich weiter in die eigene Hälfte zurück und kamen nur noch selten in die Nähe des FCO-Strafraums. Torchancen sprangen auf beiden Seiten nun nicht mehr heraus. In der 76. Minute kam Roman Klapchuk im Strafraum zu Fall und der Referee entschieden unter heftigen Protesten der Gäste auf Strafstoss. Abidin Caglar ließ sich die Chance nicht nehmen und versenkte den Ball sicher zur 2:1-Führung. Trotz des Rückstandes war vom SV Erzhausen in der Offensive nicht mehr viel zu sehen. Der große Angriffsschwung der ersten 45 Minuten war dahin und der FCO stand in der Defensive weiterhin sehr konzentriert. Trotz der Bemühungen der Gäste, in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne zu werfen, geriet das Tor von Lukas Schneider nicht mehr in Gefahr, weil die Hausherren die Partie weiter gut im Griff hatten und keine Möglichkeiten zum Ausgleich mehr zuließen.

Am Ende stand für den FCO aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg, mit dem man nun ins Pokalhalbfinale des Kreispokals einzieht.

F Ober-Ramstadt: Lukas Schneider–Turgay Yilmaz, Tom Hanker (61. Min. Talih Sevim), Mirco Frank, Can Luca Aydogan, Roman Klapchuk, Özer Kaygusuz, Baran Kilic, Tuna Sofu (56. Ikrar Kinik), Abidin Caglar (77. Min. Vincent Prölß), Ertugrul Tuerksoy (88. Min. Tuna Sofu)

Weiter standen zur Verfügung: Tarik Ilhan

Tore: 0:1 (53. Min. Kim Ertl), 1:1 (57. Min. Abidin Caglar), 2:1 (77. Min. Abidin Caglar Foulelfmeter)