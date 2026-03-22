"Abhaken und Mund abwischen" - Dinklage verliert beim TuS Esens

Die Gäste starteten zunächst gut in die Partie und gingen früh durch Fyn Hollmeyer (14.) in Führung. Trainer Tobias Langemeyer zeigte sich mit der Anfangsphase zufrieden: „In den ersten 25 Minuten war es ein gutes Spiel von uns. Wir haben unseren Plan sehr gut umgesetzt und alles im Griff gehabt. Danach haben wir unser Konzept verlassen und bis zur Pause echt schlecht gespielt. So fing sich Dinklage auch zwei Tore von Jan Sabath und Daniil Osadets.

Auch im zweiten Durchgang blieb Dinklage zunächst ohne die nötige Durchschlagskraft: „In der zweiten Halbzeit waren wir kontrolliert, ohne richtig zwingend zu werden.“ Dennoch gelang durch Theo Heimann per Foulelfmeter (69.) der Ausgleich. In der Schlussphase boten sich sogar Chancen zur Führung, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Nach einer Ecke fiel das 3:2 (88.) durch Remko Til, ehe in der Nachspielzeit das 4:2 von Niklas Sukowski folgte. Langemeyer ordnete die Partie klar ein: „Unterm Strich haben uns die 20-25 Minuten in der 1.Halbzeit den Sieg gekostet. Außerdem hat Esens auf ihrem gewohnten Kunstrasen ein sehr gutes Spiel gemacht.“